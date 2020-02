vor 52 Min.

Freie Wählerschaft will Verlässlichkeit

Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren stehen für die Freie Wählerschaft im Mittelpunkt. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger engagieren sich in Vereinen, Kirchen und anderen Organisationen und tragen so wesentlich zum guten Gelingen des dörflichen Zusammenlebens bei. Ihnen soll auch zukünftig die notwendige Aufmerksamkeit und Unterstützung für ihre wertvolle Arbeit am Gemeindewohl gelten.

Auf Basis solider Haushaltspolitik wollen wir Neues entwickeln, Bewährtes sichern und zusammen weiterentwickeln. Die zielführende und konsequente Erledigung der Aufgaben sehen wir dabei als unseren dringendsten Auftrag für die kommende Wahlperiode.

Seit Jahrzehnten steht die Freie Wählerschaft Kutzenhausen für eine nachhaltige und verlässliche Dorfpolitik. Sie hat das gemeinsame Ziel, die Gemeinde nach vorne zu bringen und die vorhandenen Ressourcen gewinnbringend zu nutzen.