Freitagabend wird’s in Thannhausen wieder kultig

„Kult um 8“ ist in Thannhausen längst ein Klassiker. Am Freitag startet die Konzertreihe mit einem Heimspiel.

Regional ist erste Wahl – dieser Spruch kann in diesem Jahr gut auf die beliebte Thannhauser Konzertreihe „Kult um 8“ angewendet werden. Nachdem im vergangenen Jahr auch Bands aus weiter entfernten Gegenden anreisten, um dem Thannhauser Publikum in lauen Sommernächten unvergessliche Abende zu bereiten, sind in diesem Jahr ausschließlich Musiker aus Thannhausen und dem näheren Umkreis im Programm vertreten.

Die Jungs von Eisbad eröffnen mit Rockklassikern und Selbstgeschriebenem

Den Auftakt am heutigen Freitagabend übernehmen mit den Jungs von Eisbad echte Lokalmatadoren. Alle Bandmitglieder kommen aus der Mindelstadt oder sind zumindest mit dem Herzen Thannhauser geblieben. Ein solches Heimspiel ist für Eisbad immer etwas Besonderes. Und das schon zu Beginn des Kultsommers – man darf gespannt sein. Am bestehenden Konzept von „Kult um 8“ gibt es wenig Neuerungen. Es gibt keinen Grund, Altbewährtes zu verändern. Für die Bühne sorgen wieder die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, und die Vereine übernehmen die Bewirtung der Konzertbesucher. Nach wie vor sind die Konzerte kostenlos – auch die Bands spielen lediglich auf Spendenbasis. Bei der Auswahl der Musik habe man wieder darauf geachtet, eine „bunte Mischung“ zusammenzustellen, erklärt Julia Bode von der Stadtverwaltung.

Erstmals spielt mit Steambooth am 24. August eine echte Reggae-Band, die energiegeladenen Roots-Reggae und Ska auf die Bühne bringt. Stark seien auch die Reggae-Coverversionen bekannter Songs, freut sich Bode. Spannend sei auch der Auftritt von Out in the Sticks am 31. August. Die Big Band mit 30 Musikern aus Burgau sorgt mit Jazz, Swing, Rock und Pop für abwechslungsreiche Unterhaltung. Herausfordernd wird dabei auch sein, die vielen Musiker auf der Bühne unterzubringen. Doch man darf davon ausgehen, dass eine gute Lösung gefunden wird. Sicher ist schon jetzt: Die Big Band wird einen fulminanten Schlusspunkt unter die Konzertreihe setzen.

Eine Neuerung der Kult-Serie ist die Wiedereröffnung des Stadtcafés durch den Pächter des Eiscafés Pillot, Miguel Miranda. Nördlich der Bühne wird vor den Türen des Stadtcafés wieder eine Bewirtung stattfinden.

Nachdem die Jungs von Eisbad mit Rockklassikern und Selbstgeschriebenem am heutigen Freitag, 6. Juli, ab 20 Uhr unterhalten, folgt am Freitag, 13. Juli, mit The Rock ebenfalls eine bekannte Band. Die vier Augsburger Musiker mischen ebenfalls rockige Melodien und Metal-Legenden wie AC/DC und Iron Maiden unters Volk. Handgemacht und urwüchsig geht es mit den schwäbischen Mundartmusikern von Blamasch am Freitag, 20. Juli, weiter.

Es wird auch richtig zünftig

Ihnen schließen sich Rocket in a Pocket am 27. Juli an. Inspiriert und verliebt in den Rock’n’Roll der 1950er-Jahre wollen die Musiker um die beiden Gitarristen Christian und Thomas das Publikum zum Tanzen bringen. Richtig zünftig wird’s dann am 3. August mit dem Musikverein Kemnat, der „aus ganzem Herzen Blasmusik“ verspricht. Am 10. August reüssiert mit der 2016 gegründeten Band Hot in the Box ein absoluter Newcomer, der jedoch in der Region mit seinem selbst gebackenen Mix aus Rock, Hip-Hop und elektronischen Elementen schon erste Duftmarken gesetzt hat.

Die Top Five Band liefert am 17. August feinste Tanzmusik und macht den Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz zur Tanzfläche. Bleibt nur darauf zu hoffen, dass auch das Wetter an den Veranstaltungstagen hält und Thannhausen laue Sommernächte beschert, die noch lange in guter Erinnerung bleiben. (rbod)

Info: Konzertabsagen, etwa aufgrund schlechter Witterung, werden im Internet auf der Seite www.kult-um-8.de rechtzeitig bekannt gegeben. Hier finden sich auch weitere Informationen zur Konzertreihe.

