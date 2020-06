00:31 Uhr

Freiwillige engagieren sich für Hospitäler

Zwei Altenheime werden renoviert

Von Michael Kalb

Kräftig angepackt haben die Mitglieder der Fördervereine der Altenheime in Dinkelscherben und Zusmarshausen bei der Renovierung der Einrichtungen: Mehr als 300 Arbeitsstunden wurden in manchen Wochen von Freiwilligen geleistet. Teilweise helfen bis zu 14 Personen gleichzeitig mit.

Auch Ergebnisse kann man schon sehen: Zuletzt wurde der Außenbereich des Seniorenzentrums Zusmarshausen ansprechend neugestaltet. Auch im Innenhof des Spitals in Dinkelscherben packte die „Gartengruppe“ fleißig mit an. So wurden die Buchsbäume gestutzt. Auch neue Blumen wurden angepflanzt und die kleinen Gärten in Schuss gebracht.

Im aktuell zu renovierenden Block C arbeiten gerade Freiwillige und professionelle Bauarbeiter zusammen, um die Arbeiten voranzubringen. Auch die Reinigungsarbeiten in den Nebengebäuden schreiten kontinuierlich voran. Währenddessen habt die Firma Zott schon die Putzleisten in den Zimmern und die Firma Wipfler die Fenster im ersten und zweiten Stock gesetzt. Damit sind die Balkone jetzt barrierefrei zu erreichen. (mick)

Themen folgen