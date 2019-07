vor 9 Min.

Freiwilliges Nachsitzen

Die Theatergruppe des Beruflichen Schulzentrums Neusäß hat am 11. Juli Premiere. Fast ein Schuljahr haben sie dafür geprobt

Von Julian Kraus

Nachsitzen am Samstag? Das macht eigentlich kein Schüler freiwillig. Die Mitglieder der Theatergruppe incognito des Beruflichen Schulzentrums in Neusäß irgendwie schon. Allerdings nicht als Schüler – sondern als Schauspieler.

„Nachsitzen für Fortgeschrittene“ heißt ihr Stück von Autor Benjamin Delacorte dieses Jahr. Darin werden zehn Schüler einer amerikanischen High School zum Nachsitzen an einem Samstag in der Bibliothek verdonnert. Die Schüler, die komplett verschiedene Charaktere sind, lernen sich dort erst mit der Zeit richtig kennen. Sie entdecken Geheimnisse, sowie gemeinsame Probleme und blicken hinter die Fassade ihrer Mitschüler.

Zudem kann die Theatergruppe incognito ein Jubiläum feiern: Sie besteht seit zehn Jahren. Die beiden Lehrer Christian Hofrichter und Bettina Schlichter gründeten sie damals. Inzwischen hat es in der Leitung einen Wechsel gegeben, sie liegt nun bei Stefan Rösch und Daniel Hunold, die bereits davor in der Gruppe mitgearbeitet haben.

Die beiden Lehrer haben schon in ihrer Studienzeit Erfahrungen mit Theaterarbeit gesammelt. Unter anderem hat Hunold im Studententheater Panoptikum an der Universität Augsburg mitgewirkt. Dieses Wissen machen sie sich jetzt in Neusäß zunutze.

Stefan Rösch und Daniel Hunold suchen die Stücke für das Theater aus. Sie schätzen ein und beurteilen, ob ein Stück für die Gruppe geeignet ist. Ein wichtiger Faktor ist die Flexibilität des Werks: Die Rollen müssen nämlich zu den Schülern passen. So kommt es auch durchaus vor, dass das Theaterstück 14 bis 15 Mal verändert wird, bis alles sitzt. Zudem beeinflusst die Wahl, wie viele Schüler in einem bestimmten Jahr in der Theatergruppe mitmachen. Das kann sich jederzeit ändern. Die Fluktuation ist hoch, denn Schüler springen auch mal ab, wenn sie die Probezeit nicht bestehen, den Fokus auf die Schule legen müssen oder die Schule wechseln.

Der Hauptgrund für die vielen Wechsel ist aber die kurze Schulzeit, die die Schüler im Beruflichen Schulzentrum verbringen. Drei Jahre sind die meisten da. So gilt es immer wieder, neue Teilnehmer für die Theatergruppe zu rekrutieren. „Das ist eine Herausforderung. Man muss jedes Jahr neu anfangen und ganz oft bei null“, sagt Daniel Hunold. Die Begeisterung der Schüler für „Nachsitzen für Fortgeschrittene“ zu wecken war aber keine Herausforderung. Nach einer Leseprobe waren die Schüler „Feuer und Flamme“ für das Stück, in dem zehn Schüler, die unterschiedlicher nicht sein könnten, einen Samstag gemeinsam nachsitzen müssen und sich gegenseitig erst richtig kennenlernen.

Für das Stück wurde an vielen Freitagnachmittagen jeweils zweieinhalb Stunden lang geprobt. Bevor es aber überhaupt so weit ist, dauert es jedoch einige Zeit. Drei Wochen nach Schulbeginn sind die ersten Proben, in denen zuerst die Grundlagen für das Theater vermittelt werden. Nach sechs bis sieben Wochen wird angefangen, das Stück einzustudieren. Die Proben ziehen sich dann bis vor die Prüfungszeit im Mai und Juni, wo es der Belastungssteuerung wegen eine Pause von vier bis fünf Wochen gibt. Im Juli werden dann die Früchte der Arbeit geerntet.

Die Theatergruppe, die hauptsächlich aus FOS-/BOS- und Berufsfachschülern besteht und Schüler von 17 bis 23 Jahren beinhaltet, hofft, wie letztes Jahr wieder 200 Gäste begrüßen zu dürfen. Die Aufführungen finden am Donnerstag 11. Juli, Freitag 12. Juli und am Sonntag 14. Juli um jeweils 19.30 Uhr in der großen Aula im Beruflichen Schulzentrum Neusäß in der Landrat-Dr-Frey-Straße 12 statt. Der Eintritt kostet fünf Euro und wird von der Theatergruppe für Kostüme oder Probentage reinvestiert.

für die Aufführungen können unter der Telefonnummer 0821/31024201 oder per E-Mail an die Adresse sekreteriat@bszneusaess.de reserviert und an der Abendkasse abgeholt werden.

