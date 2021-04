vor 17 Min.

Freizeittrend: Immer mehr Jäger und Angler im Landkreis Augsburg

Plus Jagd- und Angelschein sind in Corona-Zeiten im Kreis Augsburg sehr begehrt. Die hohe Inzidenz sorgt bei den Schulungen in einem Bereich aber für ein Problem.

Von Matthias Schalla

Wer diese beiden Scheine besitzt, darf stolz sagen, er habe das Grüne Abitur. Doch bis es soweit ist, heißt es erst einmal büffeln. Denn die Hürden, um den Jagdschein und einen staatlichen Fischereischein zu bekommen, sind vor allem in Bayern hoch. Dennoch entscheiden sich gerade jetzt auch im Augsburger Land immer mehr Menschen dafür, sich den theoretischen und praktischen Herausforderungen zu stellen. "Die Nachfrage nach unseren Kursen ist zurzeit sehr groß", sagt Hans Fürst, der Vorsitzende der Jägervereinigung Augsburg.

