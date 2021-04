Freude in Dinkelscherben: Ehrenamtspreis für Erhalt des Seniorenheims

Plus Der Markt Dinkelscherben und der Förderverein Bündnis Hospital-Dinkelscherben-Zusmarshausen haben viel für das Seniorenheim getan. Dafür werden sie jetzt ausgezeichnet.

Das Projekt "Erhalt des Seniorenheims der Hospitalstiftung Dinkelscherben" wurde mit dem Ehrenamtspreis 2021 der Versicherungskammer Stiftung im Bezirk Schwaben ausgezeichnet. Mit dem Preis verbunden sind 5000 Euro Preisgeld. Der Ehrenamtspreis widmete sich in diesem Jahr dem besonderen Engagement der Kommunen und Städte zusammen mit ihren regional sehr aktiven gemeinnützigen Organisationen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Auszeichnungen werden pandemiebedingt voraussichtlich im Sommer 2021 jeweils vor Ort verliehen.

"Was macht meinen Wohnort so lebenswert?" war die Frage des diesjährigen Mottos "Stadt − Land − Lebenswert". Gesucht wurden Initiativen und Projekte in Bayern und der Pfalz, die durch das erfolgreiche Zusammenwirken von Ehrenamt und Kommune die Lebensqualität und vor Ort verbessern. Dabei standen pro Regierungsbezirk zwei Kategorien zur Auswahl: "Wir gestalten vor Ort" und "Wir starten digital durch". Frank Walthes, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung, sagte, dass 30 der rund 200 Bewerbungen dieses Jahr aus Schwaben gekommen seien.

Anerkennung in der Kategorie "Wir gestalten vor Ort"

In der Kategorie "Wir gestalten vor Ort" wurden zwei Projekte von der Jury als Beispiele für herausragendes Engagement für die Regionen ausgewählt: Das Projekt "Erhalt des Seniorenheims der Hospitalstiftung Dinkelscherben", eingereicht vom Markt Dinkelscherben in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Bündnis Hospital-Dinkelscherben-Zusmarshausen begeisterte die Jury. Dieses Projekt ziele darauf ab, die Altenhilfe lokal zu fördern, etwa durch finanzielle Unterstützung der Hospitalstiftung, die praktische Mitarbeit in der Hospitalstiftung, den Dialog mit den Mitarbeitenden sowie die Erarbeitung von Konzepten und Zukunftsplanungen mit den Verantwortlichen von Staat und Kirche, heißt es in der Jurybegründung.

Bürger setzten sich beispielhaft für einen Altersruhesitz vor Ort ein

Gleichsam seien die Öffentlichkeitsarbeit und der gesellschaftliche Dialog durch Aktionen und Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil des Engagements. Beispielhaft würden sich hier Bürger im Rahmen eines Fördervereins in Eigengestaltung für den Erhalt und Betrieb des Altersruhesitzes vor Ort einsetzen: Zu den Aktivitäten zählen bislang beispielsweise die Entrümpelung und der Verkauf der Fundstücke auf den Dachböden, die Erneuerung der Innenhöfe, die Pflege der Außenanlagen, der Umbau von 24 Zimmern, zahlreiche Benefiz-Veranstaltungen sowie die Etablierung eines Spital-Cafés im Seniorenheim Dinkelscherben. Im nächsten Schritt möchte sich der Verein nun dafür einsetzen, qualifizierte Pflege und Betreuung zu erhalten, die Aus- und Weiterbildung zu fördern und Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen.

Als zweites Siegerprojekt entschied sich die Jury für den "Ronsberger Freizeitpark", mit dem sich der Markt Ronsberg beworben hatte. Eine Übersicht über alle Siegerprojekte aus Bayern und der Pfalz, die im Rahmen des diesjährigen Ehrenamtspreises 2021 ausgezeichnet wurden, gibt es im Internet unter https://versicherungskammer-stiftung.de/. Wie es auf Anfrage von der Stiftung hieß, werden die Preisträger aus Schwaben in Kürze ebenfalls auf der Internetseite zu finden sein. (AL)

