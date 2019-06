vor 18 Min.

Freude über den Probenraum

Jugendblasorchester Lützelburg feiert Einweihung mit einem Tag der offenen Tür

Üben in guter Umgebung: Das Jugendblasorchester Lützelburg (JBL) feierte die Einweihung des im letzten Jahr neu erbauten Proberaums mit einem Tag der offenen Tür.

Das Vororchester eröffnete die Veranstaltung musikalisch mit einigen Stücken aus seinem Programm.

Anschließend zeigte der Vorsitzende Christian Heinz den großen zeitlichen und vor allem auch finanziellen Aufwand auf, den so ein Neubau mit sich bringt. Ebenso stellte er die Wichtigkeit von Förderern und Unterstützern heraus, ohne die so ein Projekt nicht möglich wäre. Bürgermeister Karl Hörmann zeigte kurz den Weg des JBL auf, von den ersten Proben in der Turnhalle des Kindergarten St. Georg vor vielen Jahren bis hin zum Neubau eines eigenen Raumes. Er äußerte seine Freude über das neue Probenheim und die nun tollen Bedingungen und wünschte dem Jugendblasorchester alles Gute für die weitere Zukunft.

Angela Ehinger, die Vorsitzende des Bezirks 15 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds, erläuterte die Wichtigkeit eines gut klingenden Probenraumes für die Entwicklung eines Orchesters und freute sich, dass Ulrich Fischer und Stefan Vogl nun beste Voraussetzungen haben, mit den Musikern zu arbeiten. Ebenso stellte sie die Wichtigkeit einer guten Organisation und Vereinsführung heraus – insbesondere in der Zeit eines solchen Neubaus – und bedankte sich bei Christian Heinz für sein Engagement als Vorsitzender sowie bei Martin Uhl für die hervorragende Verwaltung der Finanzen. Pfarrer Franz Xaver Sontheimer segnete den Raum, anschließend spielte das Jugendblasorchester zu Kaffee und selbst gebackenen Kuchen auf, während die zahlreichen Besucher das neue Probenheim besichtigten.

Zum Ausklang der Veranstaltung wurde ein Instrumenten-Ausprobieren für interessierte Neumusiker angeboten. (AL)

