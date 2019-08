00:32 Uhr

Friday for Future in den Ferien

Überraschend große Resonanz: Über 40 Kinder sorgen in Zusmarshausen für Sauberkeit

Mit so vielen Anmeldungen hätte die Initiative Fiz – Familien in Zusmarshausen nicht gerechnet, als sie im Ferienprogramm den „Fiz-Friday for Future“ anbot. „Wir machen Zus sauber!“ war der Leitspruch, dem mehr als 40 Kinder aus Zusmarshausen gefolgt sind. Auf fünf unterschiedlichen Routen zwickten und sammelten sie Müll von Straßen, Spielplätzen, Pausenhöfen und Grünstreifen und entdeckten dabei auch Kurioses, wie ein „ekliges Kissen“, einen Fahrradständer und einen Topfdeckel. Das Prunkstück aber war ein in Öl gemaltes Porträt, das nach Ansicht der beiden Finder nicht in die Mülltüte durfte. Diesen Schatz wollten sie lieber ihrer Erzieherin im Kindergarten schenken. Als die Gruppen sich am Ende der Tour am Rothsee versammelten, waren einige Tüten Müll zusammengekommen, die die Mitarbeiter unseres Bauhofs dankenswerterweise direkt zur Entsorgung mitnahmen. Nach so viel fleißiger Arbeit durften sich die Kinder wieder stärken mit Grillwürstchen und Apfelschorle. (AL)

