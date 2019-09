vor 21 Min.

„Fridays for Future“ auch in Fischach

Demonstration der Schüler zum weltweiten Aktionstag

„Fridays for Future“ ist zurück: Am kommenden Freitag, 20. September, soll der größte weltweite Klimastreik stattfinden. Das haben die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach in Fischach aufgegriffen, um die Umweltthematik in den Fokus zu rücken. Mit einer Demonstration zum Fischacher Rathaus setzen sie ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung und für Klimaschutz – auch in der ländlichen Region in den Stauden.

Der Demonstrationszug startet um 11 Uhr an der Schule in Fischach. Am Rathaus werden die Schülersprecher eine Box mit Wünschen und Vorschlägen an Bürgermeister Peter Ziegelmeier und Maximilian Deisenhofer, Landtagsabgeordneter der Grünen, übergeben.

Die Schüler in Fischach wollen auch darüber hinaus aktiv bleiben: Im März kommenden Jahres werden verschiedene Aktionen der Schule ihren Höhepunkt in einem „Umwelttag“ finden. (lui)

Themen Folgen