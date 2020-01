17.01.2020

Friedhofsmauer in Baiershofen wird saniert

170 ehrenamtliche Arbeitsstunden

Vor 15 Jahren wurde der Friedhof bei der Filialkirche St. Leonhard in Baiershofen erweitert und im Zuge dieser Arbeiten auch die Friedhofsmauer von Grund auf saniert. Im Laufe der eineinhalb Jahrzehnte sind nun wieder Schäden an der nördlichen Mauer aufgetreten, die jetzt behoben werden mussten. 170 freiwillige Arbeitsstunden leisteten Baiershofer Bürger, sodass die Kosten mit rund 1650 Euro überschaubar blieben. Daran beteiligt sich die Gemeinde Altenmünster auf Beschluss des Gemeinderates mit einem Zuschuss von 200 Euro.

Bei den Vereinsheimen in Altenmünster und den Ortsteilen sollen künftig Parkplätze für Behinderte ausgewiesen werden. Diesem Antrag des Behindertenbeauftragten Peter Kempter stimmte der Gemeinderat zu. Die Verwaltung wird nun Kontakt mit den Vereinen aufnehmen, damit die Stellplätze möglichst rasch angelegt und markiert werden können.

Drei Bauanträge passierten den Gemeinderat anstandslos: Ein Landwirt aus Unterschöneberg verlegt seinen forstwirtschaftlichen Sägebetrieb aus der Hofstelle im Ort in seine Mehrzweckhalle im Gewerbegebiet am Kreisverkehr. In Neumünster entsteht ein neuer Mutterkuhstall, und in Eppishofen darf ein abrutschgefährdeter Hang durch eine Stützwand gesichert werden.

Die Pläne für die „Vitale Ortsmitte“, das ehemalige Brauereigelände unterhalb der Pfarrkirche St. Vitus in Altenmünster, kommen am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr in der Schulturnhalle in Altenmünster bei einer außerordentlichen Bürgerversammlung zur Sprache. (hwe)

