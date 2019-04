00:33 Uhr

Friedrich Wetzel geehrt

Seltene Auszeichnung für Übungsleiter

Beim gut besuchten Frühlingsfest des TSV Ellgau im vereinseigenen Heim wurden unter musikalischer Begleitung der Blaskapelle Ellgau von TSV-Vorsitzendem Matthias Schafnitzel und Ehrenamts-Beauftragter Monika Wenninger verdiente TSV-Mitglieder ausgezeichnet. Die Ehrungen vom Bayerischen Landessport-Verband waren ein Höhepunkt des Festabends. Für je zehn Jahre als Beisitzer im TSV-Vorstand wurden Sylvia Leichtle, Johannes Gollinger und Ulrich Leichtle mit der Verdienstnadel in Bronze mit Kranz nebst Urkunde ausgezeichnet. Als Übungsleiterin in der Gymnastik bekam Sabine Geissler die Verdienstnadel in Silber mit Gold und Urkunde für 25 Jahre und Christine Gumpp die Verdienstnadel in Gold mit Urkunde für 30 Jahre Übungsleiter-Tätigkeit überreicht. Friedrich Wetzel wurden für 50 Jahre Übungsleiter im Judo eine Urkunde und die Verdienstnadel in Gold mit Brillanten (zweithöchste Auszeichnung, die der BLSV an maximal 100 lebende Persönlichkeiten verleiht) verliehen. (fw)

