vor 42 Min.

Frischer Fisch frisch auf den Tisch

Spezialitäten aus der Pfanne und der Räucherkammer kommen bei den vielen Besuchern der Meitinger Fischer bestens an

Von Peter Heider

Ein fester Termin im Jahreskalender des Meitinger Fischervereins ist das jährliche, traditionelle Fischerfest des Vereins unter den schattenspendenden Bäumen im Garten am Vereinsheim beim Ostendorfer Lechspitz. Seit vielen Jahren fahren, laufen und radeln die Freunde der frisch angerichteten Fischspeisen in die Lechauen, um sich dort mit Spezialitäten aus der Fischerküche des Vereins verwöhnen zu lassen.

Das umfangreiche Speisenangebot reichte heuer wieder von gebackenem Saibling über Fischpflanzerln und Karpfenchips bis zu Spezialitäten aus der Räucherkammer. Die Veranstaltung wurde vor über zwei Jahrzehnten vom damaligen Vorsitzenden Herbert Schosser ins Leben gerufen und ist seit dieser Zeit ein fester Bestandteil im Terminkalender der Petrijünger.

Der Vorsitzende des Fischervereins Hubert Schuster und sein engagiertes Team scheuen jedes Jahr weder Zeit noch Mühe bei den umfangreichen Vorbereitungen für das beliebte Fest. Bereits in den Morgenstunden werden sie aktiv, um ihren Gästen ein ansprechendes Ambiente im Garten an der Fischerhütte zu bieten. Bereits beim Frühschoppen wurden die gut gelaunten Gäste mit Weißwürsten und kühlen Getränken bewirtet.

Zum Mittagstisch gab es dann die schmackhaften Speisen aus der Fischerküche. Die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer bereiteten in der „Gartenküche“ mit viel Liebe die Gerichte samt leckeren Beilagen wie Grünsalaten oder bayerischem Kartoffelsalat zu und hatten dabei alle Hände voll zu tun. Besonders die Kartoffelschäler waren früh im Einsatz, damit jeder Gast zu seinem Fisch auch die passenden Beilagen auf den Teller bekam.

In den Nachmittagsstunden konnten Freunde von Kaffee und Kuchen sich verwöhnen lassen, und wer sich die Füße vertreten wollte, hatte die Möglichkeit, sich auf dem Fischerlehrpfad am Lech über die Lebewesen im Wasser, an den Uferstreifen und im Auwald ausführlich zu informieren. Hubert Schuster und sein Stellvertreter Reinhard Reiter sowie das gesamte Bewirtungsteam waren letztlich von der großen Gästezahl sichtlich begeistert.

„Unser Fischerfest erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit bei Freunden leckerer Fischgerichte und geselligen Unterhaltungen“, sagte Reiter. Auch die Gäste sparten nicht mit Komplimenten und waren von den reichhaltigen, abwechslungsreichen Angeboten hoch erfreut. „Unser Fest ist ein Anziehungsmagnet für alle Freunde von frisch zubereiteten Fischgerichten geworden“, freute auch Schuster sich.

