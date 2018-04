06:00 Uhr

Frohsinn-Mitglieder haben viele Seiten

Jahresversammlung:Unterhaltungsverein „Frohsinn“ in Schlipsheim singt, spielt und schießt.

Der beim Unterhaltungsverein (UVF) „Frohsinn“ Schlipsheim hat aktuell 156 Mitglieder. Bei der Jahresversammlung blickte Vorsitzender Paul Wintermayr zurück. Der UVF, bestehend aus den Sparten Theater, Sänger und Schützen hatte wieder viele Aktivitäten zu bieten: Eine schöne Veranstaltung war das Stadlfest, wo die Besucher den lauen Sommerabend genießen konnten. Weitere Veranstaltungen waren die Waldweihnacht und die Aufführungen des Theaters und Kindertheaters.

Der Männerchor Schlipsheim besteht derzeit aus leider immer weniger werdenden aktiven Sängern unter Leitung von Erwin Gassner, die sich wöchentlich zur Probe treffen.

Die Theateraufführungen des Vereins werden vom Männerchor, oder der Schmuttertaler Saitenmusik umrahmt, es werden Messfeiern mitgestaltet. Theaterleiterin Gerda Dieminger berichtete über die sehr erfolgreichen Aufführungen des Stückes „Heiter bis wolkig“ und des Kindertheaters mit dem Titel „Der Computer-Engel“. Der Erlös von Letzterem, in Form von Spenden, kommt regelmäßig dem „Bunten Kreis“ zugute. Ihr Dank galt dem 2. Theaterleiter Achim Heinle und allen Helfern für die Unterstützung.

Schützenmeister Martin Weigl berichtete über die Aktivitäten der 36 gemeldeten Sportschützen, davon trainieren 12 KK-Schießen unter Leitung von Werner Brummer in Ottmarshausen. Schützenkönig ist dieses Jahr Daniel Assum, der direkt von der Würde des Jugendschützenkönigs in der Erwachsenenklasse erfolgreich war. Vereinsmeister wurden in der LG-Schützenklasse Sonja Rittel, in der LG-Seniorenklasse Werner Brummer, LP-Seniorenklasse Peter Rittel, in der LG-Juniorenklasse Martina Dieminger. (AL)

