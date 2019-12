06.12.2019

Frostschutz für Mülltonnen

Tipps, damit Abfall nicht festfriert

Durch länger anhaltenden Frost kann es vorkommen, dass Abfälle in den Mülltonnen festfrieren. Um Probleme zu vermeiden, sind nach Angaben des Abfallwirtschaftsbetriebs diese Vorkehrungen empfehlenswert:

Stellen Sie die Tonnen möglichst frostgeschützt auf, beispielsweise nahe an die Hauswand, in die Garage oder in den Carport.

Um zu verhindern, dass die Abfälle anfrieren, stellen Sie die Tonnen nach Möglichkeit erst am Abfuhrtag um 6.30 Uhr bereit und nicht schon am Vorabend.

Die Biotonne kann mit Zeitungen ausgelegt werden, dadurch wird Feuchtigkeit entzogen und das Einfrieren verhindert. (AL)