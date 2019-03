vor 35 Min.

Frotzeleien, Spott und leichtfüßiger Klamauk in Siegertshofen

Beim Starkbierfests des Musikvereins Siegersthofen jagt ein Lacher den anderen. Höhepunkt ist der Auftritt von Marianne Koos.

Von Siegfried P. Rupprecht

Jetzt wurden auch die Kommunalpolitiker und Persönlichkeiten in Fischach und den Ortsteilen zur Brust genommen. Im Vereinsheim in Siegertshofen fand das vom Musikverein erstmals durchgeführte Starkbierfest statt. Dabei musste sich Bürgermeister Peter Ziegelmeier und die Ortsprominenz so manche Frotzeleien anhören. Als Fastenpredigerin feierte Marianne Koos einen gelungen Auftritt.

Die rund 200 Besucher erlebten einen gemütlichen und humorvollen Abend. Dabei sorgten die vielen Trachtenträger mit ihren Lederhosen und Dirndl für eine bunte Kulisse. Die Stimmung stieg als Sepp Grimm für Unterhaltung sorgte. Der Alleinunterhalter servierte vor allem alte Gassenhauer zum Mitsingen, Schunkeln und Klatschen. Und wer Sepp Grimm kennt, wusste auch, dass er so manche schlüpfrige Zote riss. Political Correctness hin oder her – den Gästen gefiel’s. Und der Unterhalter erntete jede Menge Applaus und Gelächter.

Ein Singspiel angelehnt an den Nockherberg

Zu einem zünftigen Starkbierfest, nicht zuletzt angelehnt an den berühmten Nockherberg, gehört auch ein Singspiel. Diesen Part übernahm die extra dafür zusammengestellte „Andere Feuerwehrkapelln“. Sie rekrutierte sich aus Mitgliedern des Musikvereins. Doch mit dem Singen war es bei der neunköpfigen Truppe mit ihren alten Uniformen und Messinghelmen nicht weit her. So verlegten sie ihren Klamauk auf Wortwitz und körperbetonten Slapstick. Ihr Repertoire war nach eigenem Bekunden nicht von Pappe. Es reichte von der Andacht bis zum Zapfenstreich. „Wir spielen für Querdenker, Bürgermeister und Ministranten“, hieß es. Dabei beorderten sie DJ Ötzi mit seinem „Anton aus Tirol“ ebenso auf die Bühne wie Gott. Letzterer ging mit einigen „Gläubigen“ der Frage nach der Ewigkeit nach. Dass hier kein philosophisches Gespräch zu erwarten war, lag auf der Hand. Das Publikum wurde aber mit leichtfüßigen Albereien entschädigt. Spätestens bei den Zugaberufen standen die ersten Besucher händeklatschend auf den Bierbänken.

Fischacher Bürgermeister bekommt sein Fett weg

Höhepunkt war aber das Derblecken. Dafür war Marianne Koos zuständig. Sie ist Dritte Bürgermeisterin in Fischach und aktives Mitglied der Theaterfreunde Siegertshofen und schlüpfte in die Rolle der Fastenpredigerin. Darin schaute sie nach eigenen Worten „nach dem Rechten in Siegersthofen und Umgebung“ und las ihren „Kindern“ ordentlich die Leviten. Dabei griff sie viele lokale Themen und Namen auf. Zielscheibe war natürlich Bürgermeister Peter Ziegelmeier. „Der macht mi no wahnsinnig“, meinte die Fastenrednerin. Er sei, obwohl er eine erneute Kandidatur anstrebe, „noch immer in der Findungsphase“. „Du wirst dir doch ned die Einweihung des noch zu bauenden Rathauses durch d’Lappen geh lassen“, sagte sie. Zielscheibe war auch der neue theaterspielende Kirchenpfleger. „Sag mal, Rupert, du legst as doch auf an Heiligenschein o, ha?“, blaffte sie. Zuerst spiele er einen Mesner, dann einen Pfarrer und stimmlich den lieben Gott und jetzt sei er der Herr über die Kirchenheizung. „Legt’s euch ja ned mit eahm o, ned dass er uns d’Heizung abdraht“, so Koos.

Die zuletzt durchgeführte Flurbereinigung nahm die Rednerin zum Anlass, eine „Dorfbereinigung“ anzustoßen. Was da im Ort an unangemeldeten Fahrzeugen und Schrottautos auf privaten Grundstücken rumstehen, sei schon sensationell. Aber auch die Gemeinde nahm sie auf die Schippe. Zum Hochwasserschutz hatte die Fastenpredigerin einen besonderen Ratschlag: „Mia staun einfach d’Schmutter zu einem See auf und ham so ein Naherholungsgebiet vom Feinsten.“

Zum Schluss wurde es nochmals politisch. Die zwölf Prozent AfD-Wähler bei der letzten Landtagswahl in Fischach fragte sie, ob sie überhaupt jemals einen Blick in das Programm dieser Partei geworfen haben. Darüber hinaus schlug sie vor, in unserem Land die christlichen Werte wieder besser zu leben. „Dann miasst ma ned so vui Angst ham vor der Islamisierung des Abendlands.“ Herbert Klotz, Vorsitzender des Musikvereins Siegertshofen und Veranstalter des Starkbierfests, war mit der Publikumsresonanz und der Qualität des Dargebotenen sehr zufrieden: „Wir überlegen, ob wir 2020 eine Folgeveranstaltung auf die Beine stellen.“

