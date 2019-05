vor 7 Min.

Früh singen die Vögel im Bärenkeller

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“, und früh geht es los zur Vogelexkursion: Treffpunkt ist am Samstag, 11. Mai, um 6 Uhr am Parkplatz der Kleingartenanlage Rosenhang am Oberen Schleisweg. Der Rundgang durch den Bärenkeller mit Hermann Stickroth dauert rund zweieinhalb Stunden. Anmeldung im Mehrgenerationentreffpunkt, Tel. 0821/45443519 oder info@probaerenkeller.de.

Wie kann ich mein Kind vor unkontrollierter Einflussnahme und extremistischen Ideologien aus den sozialen Medien schützen? Einen Informationsabend zu diesem Thema gibt es am Freitag, 10. Mai, um 18 Uhr im Mehrgenerationentreffpunkt Göggingen, Von-Cobres-Straße 1. Veranstalter ist der Kinderschutzbund Augsburg. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unbedingt erforderlich unter e.verdura@augsburg-asb.de.

Die Geschichte „Geschwister!“ wird am Dienstag, 7. Mai, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Im Bilderbuchkino am Mittwoch, 8. Mai, um 15 Uhr wird „Der kleine Käfer Skarabäus“ gezeigt. Für das Kino wird um Anmeldung gebeten unter Tel. 0821/324-2760 oder unter buecherei.kriegshaber@augsburg.de.

Klänge für Marimba spielt Moritz Schilling in der Reihe „Klang – Raum – Gott“ am Sonntag, 12. Mai, um 16.30 Uhr in der Kirche St. Joseph, Donauwörther Straße 9. (mus)

