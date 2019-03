11.03.2019

Früher Fernsehrichter, heute Polit-Promi

Alexander Hold spricht beim kleinen Ortsverband in Stadtbergen zum 70. Bestehen

Mit 39 Mitgliedern und nur einem Stadtrat schwimmen die Freien Wähler in Stadtbergen – anders als auf Kreis- und Landesebene – nicht gerade auf einer Erfolgswelle. Da ist es gut, dass man in Stadtbergen auch mit den anderen Parteien gut zusammenarbeitet: So kamen zur Feier von „70 Jahre Freie Wähler Stadtbergen“ neben Fabian Mehring (parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion und Fraktionsvorsitzender im Kreistag) und vielen Freien Wählern aus dem Landkreis auch einige Vertreter von SPD und CSU nebst Bürgermeister Paul Metz (CSU). Auf diese Weise füllte sich der kleine Saal zumindest zur Hälfte mit rund 30 Teilnehmern.

Einen echten Prominenten hatte Vorsitzender Alfred Hammel auf der Gästeliste: Zum Jubiläum kam Alexander Hold, seit 2018 Abgeordneter der Freien Wähler im Bayerischen Landtag sowie Landtags-Vizepräsident und den meisten von früher bekannt als Fernsehrichter im Privatfernsehen. Da gab es wenige, die kein Selfie mit dem Polit-Promi haben wollten, alle hörten mit großem Interesse seinen Bericht aus den ersten Monaten im Landtag.

Dabei erläuterte Hold die Erfolge, die die Freien Wähler in der kurzen Zeit in der Regierung gemeinsam mit der CSU erreichen konnten: Abschaffung der Studiengebühren, Rückkehr zum G9, mehr Lehrer, mehr Polizisten, ein Umdenken in der Asylpolitik. Vor Kurzem gab die Regierung ja bekannt, dass jene Flüchtlinge, die sich integrieren und in Lohn und Brot stehen, eine Chance zum Bleiben erhalten sollen, während jene, die das Asylrecht ausnutzen und straffällig werden, abgeschoben werden sollen.

Jenen, die in den Freien Wählern eine „CSU light“ sehen, sagt Alexander Hold, dass die CSU heute meilenweit entfernt sei von jener Partei, die sie noch vor der Wahl war, und das sei auch den Freien Wählern zuzuschreiben. „Wer ein Ziel letzten Endes erreicht hat, ist ja nicht entscheidend. Aber es soll nicht der Eindruck entstehen, die Freien Wähler hätte es dafür nicht gebraucht.“ (dav)