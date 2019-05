11:41 Uhr

Frust statt Halbfinale

Eishockey-WM Die deutsche Mannschaft liefert Tschechien ein packendes Match und hält es ins letzte Drittel offen. Dann aber setzt sich der Favorit noch klar mit 5:1 durch. Die DEB-Auswahl hat dennoch Außergewöhnliches erreicht

Von Milan Sako

Bratislava In Weiß, Blau und Rot war die Ondrej-Nepela-Arena in Bratislava gestern Abend getaucht. Das sind die Farben des WM-Gastgebers Slowakei, aber auch der Tschechischen Republik. Die Fans des zwölffachen Weltmeisters begrüßten ihr Team im gestrigen Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft mit ohrenbetäubendem Lärm und buhten die deutsche Mannschaft aus. Deutschlands Kapitän Moritz Müller hatte nichts anderes erwartet. Der Außenseiter ließ sich von der Kulisse nicht beeindrucken und hielt großartig dagegen.

Nach einem packenden Match jubelten am Ende die Tschechen und ziehen mit einem 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) ins Halbfinale gegen Kanada ein. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm verpasste dagegen die erste Halbfinal-Teilnahme seit 2010 im eigenen Land durch ein schwaches letztes Drittel.

Deutschland trat in Bestbesetzung an. Verteidiger Moritz Seider, der im Match gegen die Slowaken einen üblen Check von hinten hatte einstecken müssen, kehrte zurück und stabilisierte die Abwehr. Als erhoffter Schlüssel zum Erfolg baute Bundestrainer Toni Söderholm auf Philipp Grubauer. Die deutsche Nummer eins, die beim 4:2-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen Finnland überragend gehalten hatte, stand im Tor. Den Keeper des NHL-Klubs Colorado Avalanche hätte jedes Team gerne im Kader. Der 27-Jährige verfügt über ein glänzendes Stellungsspiel und schnelle Reflexe. Das Beste: der Rosenheimer strahlt eine Ruhe aus, die sich auf die ganze Mannschaft überträgt.

Im ersten Drittel hatte der Weltranglisten-Sechste zwar mehr vom Spiel, doch die klarste Chance vergab Leon Draisaitl. In der 13. Minute zog Deutschlands Torjäger alleine los, der unsicher wirkende Tschechen-Torwart Patrick Bartosak blieb jedoch Sieger. Die Reihe mit dem Edmonton-Star Draisaitl, Yasin Ehliz und Patrick Hager sorgte für viel Wirbel. Der 23-jährige Draisaitl ist belastbar und fuhr Doppelschichten mit Chicago-Stürmer Dominik Kahun und dem Kölner Frederik Tiffels.

Den ersten Treffer erzielten die Tschechen. Jan Kovar zog in der 34. Minute vor Verteidiger Yannic Seidenberg und den Puck sah Schlussmann Grubauer zu spät – 1:0. Rückstände verunsichern die deutsche Mannschaft allerdings nicht, sondern motivieren sie. Nur vier Minuten später erzielte der Münchner Frank Mauer mit seinem ersten WM-Treffer das 1:1. Von einer Dominanz der Tschechen war nicht viel zu sehen, die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes verzeichnete zwischendurch sogar mehr Puckbesitz. Mit einem Konter gingen die Tschechen in der 45. Minute 2:1 in Führung. Kapitän Jakub Voracek traf im Nachschuss. Zum erneuten Rückstand kam der Ausfall von Markus Eisenschmid kurz darauf hinzu. Der gebürtige Kaufbeurer stapfte mit ausgekugelter Schulter in die Umkleide. Wenig später sorgten David Kubalik und Ondrej Palak mit ihren Treffern für die Entscheidung zum 4:1. Jan Kovar traf zum 5:1 (60.) ins leere Tor.

Im Halbfinale am Samstag trifft Tschechien auf Kanada. Die überragende Mannschaft des WM-Turniers aber sind die noch unbesiegten Russen. Das Team um die Stars Owetschkin, Malkin und Kutscherov zog gestern Nachmittag mit einem 4:3 gegen die USA in die Runde der letzten Vier ein.

Das Turnier bleibt dennoch ein großartiger Erfolg für die DEB-Auswahl, die als Sechster die WM verlässt. Fünf Siege in sieben Vorrundenspielen feierte eine deutsche Mannschaft noch nie bei einer WM. Es hat ein Umdenken in den Köpfen der Nationalspieler eingesetzt. Sie treten mit dem Selbstbewusstsein an, gegen wirklich jeden Gegner gewinnen zu können. Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm hatte das Fundament gelegt, sein Nachfolger Söderholm kommt in der Mannschaft offenbar glänzend an und versucht, die Mannschaft weiterzuentwickeln. „Ich will, dass wir die Aufgaben spielerisch lösen“, erklärt der Finne seine Eishockey-Philosophie. Gestern ging der Plan nicht auf, aber die Richtung stimmt.

Tschechien – Deutschland 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Tschechien Tor Bartosak Abwehr Musil, Hronek, Moravcik, Rutta, Kolar, Gudas, Sklenicka Angriff Frolik, Simon, Voracek, Jaskin, Faksa, Chytil, Kubalik, Kovar, Gulas, Zohorna, Palat, Zohorna, Repik

Deutschland Tor Grubauer (Colorado Avalanche) Abwehr Mo. Müller (Kölner Haie), Holzer (Anaheim Ducks), Y. Seidenberg (EHC Red Bull München), Seider (Adler Mannheim), J. Müller (Eisbären Berlin), Nowak (Düsseldorfer EG), Reul (Adler Mannheim) Angriff Ehliz (EHC Red Bull München), Draisaitl (Edmonton Oilers), Hager (EHC Red Bull München), Plachta (Adler Mannheim), Michaelis (Minnesota State), Eisenschmid (Adler Mannheim), F. Tiffels (Kölner Haie), Kahun (Chicago Blackhawks), Mauer (EHC Red Bull München), Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Loibl (Straubing Tigers), Noebels (Eisbären Berlin), Pföderl (Nürnberg Ice Tigers)

Schiedsrichter Linus Öhlund (Schweden)/Jeremy Tufts (USA)

Zuschauer 9085 Tore 1:0 Kovar (34.), 1:1 Mauer (38.), 2:1 Voracek (44.), 3:1 Kubalik (52.), 4:1 Palat (53.), 5:1 Kovar (60.) Strafminuten 6 / 6

