Fünf Hunde gehen auf eine Frau und ihre Tochter los

Die 53-jährige Halterin der fünf Hunde gab gegenüber der Polizei an, dass ihre Tiere normalerweise friedlich seien.

Eine 31-Jährige geht in Emersacker mit ihrer zweijährigen Tochter spazieren. Plötzlich greifen sie fünf Hunde an. Es ist eine Rasse, die auch die Queen besitzt.

Von Philipp Kinne

Fünf Hunde sind auf eine Frau in Emersacker losgegangen. Sie bissen die 31-Jährige an der linken Hand und am rechten Fuß. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde die Mutter dabei leicht verletzt.

Sie war am vergangenen Dienstag gegen 18 Uhr mit ihrer zweijährigen Tochter und ihrem fünf Monate alten Pekinesen-Hund in Emersacker spazieren. Das Kind und der junge Hund der Mutter blieben unverletzt. Laut Polizei sprangen die fünf Hunde plötzlich von einem Privatgrundstück auf die Straße und griffen an.

Angreifer waren größer und stärker

Offenbar hatten sie es auf den jungen Hund der Frau abgesehen. Als die Mutter dazwischen gehen wollte, kam es zu den Bissen. Die angreifenden Hunde sind zwischen einem halben und sieben Jahren alt. Die Tiere der Rasse Pembroke Welsh Corgi (diese Hunderasse besitzt unter anderem auch Queen Elisabeth II.) waren offenbar deutlich größer und stärker als der junge Hund der 31-Jährigen.

Wissenswertes über die Welsh Corgi Pembroke Hunde 1 / 9 Zurück Vorwärts Wer einen Corgi sein Eigen nennt, dem ist Aufmerksamkeit sicher (die meisten vermuten einen Fuchs oder eine originelle Mischung aus Schäferhund und Dackel). Antwortet man dann korrekt mit „Welsh Corgi Pembroke“, ist ein häufiger Kommentar: Sind das nicht die Hunde der Queen? – Stimmt!

Corgis stammen ursprünglich aus Wales dort bedeutet „Corgi“ im Walisischen soviel wie „kleiner (niedriger) Hund“. Und „Pembroke“ bezeichnet die Grafschaft im Südwesten, im Unterschied zur Grafschaft Cardigan etwas nördlich, nach der die andere Corgi-Rasse benannt ist. Wie bei vielen Rassen kann man auch bei den Pembrokes über ihre frühen Anfänge nur spekulieren. Auffallend ist die Ähnlichkeit des Pembrokes mit dem Västgötaspets (Swedish Vallhund) und dem Lundehund, die mit den Wikingern auf die britischen Inseln kamen.

Über Jahrhunderte hinweg waren die Corgis unersetzliche Bauernhunde. Von jeher wurden die Pembrokes nur beim Großvieh eingesetzt: sie brachten Rinder und Ponies auf die weitläufigen, nicht eingezäunten Weiden und wieder zurück und trieben sie bei Bedarf auch über die Berge zu den Viehmärkten bis nach England. Außerdem hielten sie auf dem Hof Nager und Raubzeug kurz.

Als in Wales nahezu komplett von Rinderzucht auf Schafhaltung umgestellt wurde, Viehherden mit der Eisenbahn transportiert wurden und schließlich 1933 der erste Corgi bei den Royals einzog, endete die Ära der Bauernhunde.

Als Treibhund musste der Corgi klein und flink sein, um schnell eine Kuh in die Ferse zu kneifen und unter dem abwehrenden Tritt wendig abzutauchen. Diese Eigenart hat ihnen in den 50er Jahren den Ruf des „Hackenzwickers“ eingebracht.

Geblieben ist den Corgis aus dieser Zeit die stets hellwache Aufmerksamkeit, ihr blitzschnelles Reaktionsvermögen, ihr Selbstbewusstsein und ihre Furchtlosigkeit, aber auch ihre robuste Gesundheit und Wetterfestigkeit.

Bei einer schwachen Führung wird ein Corgi allerdings seine Managerqualitäten entfalten und seine „Herde“ zu führen wissen! Man sollte sie keinesfalls als „Schoß- und Sofahunde“ unterschätzen, denn trotz der kurzen Beine halten Corgis bei (fast) allen Unternehmungen mit.

Corgis sehen sich absolut nicht als „Fußhupen“, sondern fühlen sich eher wie King Rotz. Um ihrer eigenen Sicherheit willen sollte man sie beizeiten behutsam darauf hinweisen, dass wahre Größe in Zurückhaltung besteht. Gegenüber großen Hunden verschaffen sich unsere Corgis schnell Respekt, indem sie dem heranrasenden Hund keinen Millimeter ausweichen und neugierigen Nasen mal kurz die Zähne zeigen .

Schnell wird aus einem Rudel ein ungezogener Haufen, der die Nachbarn sich selbst überlassen mit Kläffen tyrannisiert und mit dem man sich nicht mehr in die Öffentlichkeit wagt. (Quelle: www.corgi-pembroke.de)

Die 53-jährige Halterin der fünf Hunde gab gegenüber der Polizei an, dass ihre Tiere normalerweise friedlich seien. Laut den Beamten kam es aber bereits im Vorfeld immer wieder zu Beschwerden. Anwohner bestätigen, dass es in der Vergangenheit Problemen mit den Tieren gegeben habe. Gegen die Halterin wurde jetzt Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen der Aufsichtspflicht gestellt. Experten der Polizei wollen außerdem prüfen, ob die Tiere der 53-Jährigen besonders gefährlich sind.

Das sei in solchen Fällen üblich, erklärt Raimund Pauli, Leiter der Polizeiinspektion Zusmarshausen. Sollte sich herausstellen, dass die Tiere eine Gefahr sind, könnte die Kommune Auflagen gegen die Halterin der Hunde erlassen. Denkbar sei beispielsweise eine Anlein- oder Maulkorbpflicht für die Tiere, erklärt Pauli. Die Polizei hatte über den Vorfall aus „ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst nicht informiert.

