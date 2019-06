vor 7 Min.

Fünf Unfälle, eine Tote: Ein schwarzes Wochenende auf der A8

Binnen 24 Stunden passieren zwischen Burgau und Neusäß fünf Unfälle – einer davon verläuft tödlich.

Ein schwarzes Wochenende erlebten die Rettungskräfte und Mitarbeiter der Betreibergesellschaft Pansuevia auf der A8. Insgesamt fünf schwere Unfälle sind binnen 24 Stunden im Bereich zwischen Burgau und Neusäß passiert, einer davon verlief tödlich. Die tragische Serie im zeitlichen Ablauf:

Freitag, 16.30 Uhr: Auf Höhe Neusäß in Richtung München brennt ein Auto komplett aus. Dabei kommt es aufgrund der Hitze zu Abplatzungen am Beton. Personen werden nicht verletzt.

Freitag, 18.28 Uhr: Bei Burgau verliert ein Fahrzeug Öl. Zur Fahrbahnreinigung ist auch die Feuerwehr Jettingen im Einsatz, die A8 muss kurzzeitig gesperrt werden.

Freitag, 21.15 Uhr: Ein 30-Jähriger und seine 29-jährige Beifahrerin prallen etwa vier Kilometer hinter Burgau in Richtung München aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Sattelzug. Dabei wird unter anderem das Fahrzeugdach aufgerissen.

Die 29-Jährige ist in dem komplett deformierten Fahrzeug eingeklemmt und kann erst durch die Feuerwehr Burgau befreit werden. Per Rettungshubschrauber wird sie in eine Ulmer Klinik gebracht. Dort erliegt sie am Samstagnachmittag ihren schweren Verletzungen. Mitarbeiter der Pansuevia sind bis etwa 3.50 Uhr im Einsatz.

Samstag, 11 Uhr: Aufgrund eines Spurwechsels werden drei Autos bei Zusmarshausen in einem Unfall verwickelt waren. Die A8 muss ab 11 Uhr in Richtung Stuttgart für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Kaum sind die Aufräumarbeiten beendet, kommt es auf der Gegenspur zu einem schweren Unfall.

Samstag, 13 Uhr: Kurz vor Edenbergen kippt in Fahrtrichtung München ein mit Grünabfällen beladender Lastwagen um. Dabei läuft laut Pansuevia-Geschäftsführer Robert Schmidt Öl aus. Der kontaminierte Boden muss abgetragen werden. Im Einsatz sind auch ein Rettungshubschrauber und ein Autokran zur Bergung des Lastwagens. Zwei Personen sind leicht verletzt. Die A8 muss bis auf eine Spur gesperrt werden. Erst um 19.45 Uhr sind alle Fahrstreifen wieder frei befahrbar. „Hoffentlich bleibt es heute ruhig", sagt Robert Schmidt am Sonntagnachmittag. (thia)

