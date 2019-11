10:22 Uhr

Für Anna Strohmayr ist bei „Voice of Germany 2019“ Schluss

Die Studentin aus Stadtbergen konnte Coach Rae beim Halbfinale von "Voice of Germany" mit ihrem Lied von Adele nicht überzeugen. Warum sie trotzdem zufrieden ist.

„Ich bin dankbar.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Anna Strohmayr am Donnerstagabend aus Stadtbergen aus der Sendung „ Voice of Germany“. Die 23-Jährige hatte mit einem Lied von Adele um den Einzug ins Halbfinale in der Fernsehsendung auf Pro Sieben gekämpft. Doch ihr Coach, der irische Sänger Rae Garvey, entschied sich gegen sie und nahm zwei andere Talente aus seinem Team in die nächste Runde mit.

Anna Strohmayr gab sich bei „ The Voice of Germany 2019“ selbstbewusst

In einer orangenen Jacke und mit weißen Turnschuhen trat Anna Strohmayr selbstbewusst als erste des Garvey-Teams auf die Bühne. Wertvolle Tipps hatte sie im Vorfeld von Sänger Michael Schulte bekommen, der als Coach mitwirkte und seine eigenen Erfahrungen weitergab. Er gab Anna Strohmayr den Rat, den Song „Turning Tables“ von Adele mit ihrer eigenen Note zu versehen und mit viel Gefühl zu singen. „Die Leute müssen merken, da singt jemand was aus seinem eigenem Leben“, sagte er. Dann würde das Publikum Gänsehaut bekommen. „Ich bin zuversichtlich, dass ich das hinbekomme“, sagte Anna vor ihrem Auftritt in die Kamera.

Nach ihrer Darbietung gab es viel Applaus von den Juroren. Ihr Coach Rae Garvey und Mark Forster standen sogar zum Klatschen auf. Bei der Bewertung von Sänger Sido klang aber schon durch, dass es nicht hundertprozentig für Anna Strohmayr gelaufen war an diesem Abend. „Das war ein großartiger Auftritt, auch wenn es wegen der Aufregung ein paarmal gewackelt hat“, sagte Sido. Auch ihr Coach Rae Garvey meinte, dass es nicht einer der besten Auftritte Annas gewesen sei.

Anna Strohmayr: Viel bei "The Voice" gelernt

Dennoch sah er sie „ganz ganz oben“ und gab er ihr einen der zwei „hot seats“. Auf diesen nehmen die Sänger solange Platz, bis sich der Coach entscheidet, dass man für einen anderen Künstler aus dem Team frei machen muss. Dies war dann auch bei Anna Strohmayr der Fall. Sie verabschiedete sich fröhlich winkend und zufrieden aus der Sendung. Sie sei froh, so viele Leute und Rae Garvey kennen gelernt zu haben, sagte die Studentin aus Stadtbergen. (kar)

