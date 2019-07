00:32 Uhr

Für Eltern hat ein neuer Hort höchste Priorität

Wo soll das Angebot in Zusmarshausen in Zukunft unterkommen? Platz könnte im alten Kindergarten sein, für den heute Abend ein Sanierungskonzept vorgestellt wird

Von Maximilian Czysz

Könnte ein neuer Hort für die Zusmarshauser Grundschulkinder im alten Kindergarten unterkommen? Um diese Frage geht es, wenn heute Abend im Marktgemeinderat eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung vorgestellt wird. Die Eltern der Grundschule wünschen sich eine zeitnahe Lösung für geeignete Räumlichkeiten. Das schreiben sie in einem offenen Brief an den Gemeinderat. Der liegt der Redaktion vor. Vor einem Jahr hatten die Gemeinderäte einstimmig beschlossen, einen Hort zur Betreuung der Schulkinder nach Unterrichtsende und in den Ferien einzurichten.

Die Eltern halten eine zeitnahe Gründung eines Hortes in Zusmarshausen für dringend nötig, weil in der Marktgemeinde knapp 20 Prozent alleinerzogene Minderjährige leben. Das bedeutet: Jeder fünfte Elternteil stehe vor der Entscheidung, „entweder zugunsten der wirtschaftlichen Situation seine Kinder zu vernachlässigen oder zugunsten der Kindererziehung auf finanzielle Sicherheit und einen angemessenen Lebensstandard zu verzichten.“ Das bedeutet für den Elternbeirat der Schule auch: Jeder fünfte Elternteil brauche einen zuverlässigen Partner in der Kindererziehung, um Probleme zu analysieren, durchdachte Entscheidungen zu treffen oder auch, um Sorgen zu teilen. Nicht zu vergessen seien in diesem Zusammenhang auch berufstätige Eltern. Sie würden ebenso eine Unterstützung in der Organisation des Familien- und Arbeitsalltags brauchen.

Im Mittelpunkt stehe aber das Kind, so der Elternbeirat. Es müsse sich in einem Hort – im Gegensatz von zu Hause – nach einem Unterrichtstag keine Gedanken darum machen, was es erwartet – oder eben nicht erwartet. Eine warme Mahlzeit und ein Ansprechpartner, mit dem das Kind die Erlebnisse des Schultages teilen kann, seien ebenso essenziell für die persönliche Entwicklung, wie eine professionelle Betreuung der Hausaufgaben es für die schulische Entwicklung ist.

Alltagskompetenzen, wie die Strukturierung der eigenen Aufgaben, der soziale Umgang miteinander und die sinnvolle Gestaltung der Freizeit müssten in diesem Alter von allen Kindern erlernt werden. Wenn die Hilfestellung dazu in der eigenen Familie – aus welchen Gründen auch immer – nicht gegeben ist, dann klaffe für ein Kind eine Lücke, die es unmöglich selbst füllen könne und für die eine professionelle Unterstützung unerlässlich sei.

Von den Eltern gibt es auch ein Lob für die Gemeinde: „Erfreulicherweise arbeitet unsere Gemeinde seit Jahren intensiv und erfolgreich daran, den quantitativen und qualitativen Ansprüchen an Krippenplätzen gerecht zu werden. Es ist aus unserer Sicht ein Automatismus, dass diese Kinder und auch deren Eltern nicht mit Eintritt in die Schule auf diese hochwertige pädagogische Arbeit und Betreuung am Nachmittag verzichten werden.“ Dazu gehöre auch das passende Raumangebot, das bisher in der Mittagsbetreuung nicht gegeben ist. Für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung seien Freiräume und auch Rückzugsräume enorm wichtig. Derzeit gibt es an der Grundschule nur eine Mittagsbetreuung. „Aber die platzt aus allen Nähten“, sagt Verena Maier vom Elternbeirat. Ein Teil der Schüler komme im Schulgebäude, der andere in der ehemaligen Hausmeisterwohnung unter. Im alten Kindergarten, der zeitweise leer stand und dann wieder von neuen Gruppen genutzt wurde, wäre nach Ansicht der Eltern noch Platz. Verena Maier fragt sich: „Wie könnte eine Sanierung ablaufen, ohne dass der Kindergartenbetrieb gestört wird?“

Die heutige Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal des Rathauses beginnt um 19 Uhr.

Themen Folgen