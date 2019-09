vor 18 Min.

Für Familien wird’s billiger in Gersthofens Stadthalle

Der neue Gersthofer „Impresario“ Uwe Wagner setzt auf zusätzliche Angebote und will auch das Programm umkrempeln. Im Ballonmuseum macht er damit den Anfang.

Von Gerald Lindner

Im Februar trat der neue Kulturamtschef Uwe Wagner in Gersthofen seine Stelle an, die zuvor zwei Jahre lang wegen Erkrankung von Helmut Gieber unbesetzt war. Zwar gab es schon einen Nachfolger, der Vertrag mit ihm wurde aber bereits nach drei Monaten „in beiderseitigem Einvernehmen“ gelöst. Und Wagner hat schon neue Akzente gesetzt, wie bei der Pressekonferenz zur neuen Stadthallenspielzeit deutlich wurde.

So fand diese Veranstaltung nicht wie bisher üblich im Stadthallenfoyer statt, sondern unter dem Zuschauerraum. Dort ist die Hydraulik untergebracht, mit deren Hilfe der Publikumsbereich abgestuft werden kann, oder auf eine Ebene mit der Bühne zur großen Veranstaltungsfläche werden kann.

Vom kleinen Saal bis zum großen Auditorium

Das Wort erteilte Wagner dabei dem neuen technischen Leiter der Stadthalle, Wolfram Stark. „Wir können hier unsere verschiedenen Saalmodelle verwirklichen, vom kleinen Saal bis zum großen Auditorium mit 913 Sitzplätzen“, erläuterte dieser. Und demonstrierte, wie die Podien, in die der Saal geteilt ist, gehoben und gesenkt werden können. „Andere verändern die Bühnenhöhe, wir verändern den Saal.“

Eine zweite Hydraulik gibt’s unmittelbar vor der Bühne. Hier kann ein Orchestergraben abgesenkt werden. „Dieses Podium dient uns auch als Lastenaufzug. Es kann bis zu 500 Kilogramm pro Quadratmeter tragen“, so Stark weiter.

Verschiedene Formate im Ballonmuseum ausprobieren

Ein weiterer Akzent Uwe Wagners ist die Suche nach weiteren Spielstätten. „Den Anfang machen wir beim Ballonmuseum, das wir künftig öfter für kleinere Veranstaltungen nützen wollen.“ In der neuen Spielzeit sind zunächst einmal zwölf Abende mit Gästen wie der Comedienne Constanze Lindner, dem Autor Max Goldt oder dem Musiker Roland Hefter geplant. An dieser Spielstätte sollen verschiedene Formate ausprobiert werden. „Der Veranstaltungsort direkt unter dem großen Gasballon und der Gondel ist sehr reizvoll – auch wenn wir noch Erfahrungen sammeln müssen, wie man mit der schwierigen Akustik zurande kommt“, so Wagner. Da könne es schon ein paar Jahre dauern, bis feststeht, was alles dort funktioniert und auch beim Publikum ankommt.

Auch das Musikprogramm in der Stadthalle will der neue Kulturamtschef erneuern. Das Ziel: „Wir müssen mehr junge Menschen für einen Besuch bei uns begeistern.“ In ihrem 25. Jahr habe die Stadthalle einen sehr guten Ruf, aber viele der Stammgäste seien in die Jahre gekommen.

Ein erstes Beispiel für „jüngere Veranstaltungen“ sei der Auftritt von Matz Mutzke und der SWR Big Band mit dem Programm „Soul viel mehr“ am 12. November. Stärken will das Kulturamtsteam auch das Kinderprogramm. Ein wenig Input bringe sicher auch die neue Mitarbeiterin Samantha Sacco. Sie arbeitete in den vergangenen Jahren beim Diedorfer Kinder- und Jugendtheater Eukitea, hat also viel Erfahrung in diesem Bereich. „Ab 2020 haben wir ein neues Familienangebot: So wird ein ,Kind-&-Kegel-Ticket‘ eingeführt.“ Dieses kostet bei Kinderveranstaltungen für drei Personen 36 Euro. „Da kann auch die Oma mit zwei Kindern kommen.“

Vorstellungsbeginn an Sonntagen auf 18 Uhr vorverlegen

Ein Ticketpaket für drei Kinderveranstaltungen kostet für Erwachsene jeweils 36 Euro, für Kinder jeweils 33 Euro. Was in der vergangenen Spielzeit schon einmal ausprobiert wurde, soll allmählich Standard werden: „Wir wollen den Vorstellungsbeginn an Sonntagen auf 18 Uhr vorverlegen“, betont Wagner. Dies komme nicht nur älteren Menschen entgegen, die ungern spätabends nach Hause gehen möchten. Auch Berufstätige profitierten von einem früheren Aufführungsende.

Überdies will Uwe Wagner „mit dem Kulturamtsteam“ neue Marketingstrategien entwickeln. „Wir sind durch die letzten beiden Jahre ohne Kulturamtsleitung relativ gut durchgekommen.“ Das zeige, dass in den vergangenen 24 Jahren hervorragend gearbeitet worden sei. „Aber ein paar Künstler, die früher kamen, müssen wir doch wieder zurückholen.“ So will er auch auf große Namen setzen, um mehr ins Bewusstsein von mehr – auch jungen – Menschen zu kommen. Erstaunlich sei, dass die Abonnementszahlen relativ gleich bei knapp 600 geblieben seien. „Dabei haben allgemein in diesem Geschäft Abonnements inzwischen einen schlechten Ruf, weil sich die Menschen nicht mehr länger verpflichten wollen, sondern lieber ganz kurzfristig entscheiden.“

