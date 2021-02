vor 33 Min.

Für Kinder und Fahrschüler im Kreis Augsburg wird das Leben wieder etwas normaler

Grund- und Förderschüler im Landkreis Augsburg dürfen wieder in die Schule, auch Fahrschulen öffnen. Doch bei einem Thema bremst der Landrat.

Da die Inzidenzwerte im Landkreis schon länger unter 100 sind, greifen in Bayern für diese Kreise die ersten Lockerungen. So gehen ab Montag, 22. Februar, Kitas wieder in den Regelbetrieb - natürlich mit Schutz- und Hygienekonzept. Auch für die jüngeren Schulkinder geht es zurück in die Schule: Nach den Abschlussklassen dürfen nun die Grundschulen und die Förderzentren einschließlich der schulvorbereitenden Einrichtungen wieder öffnen. Ist der Mindestabstand gewährleistet, dürfen alle wieder in die Schule, ansonsten gibt es Wechselunterricht. Für die übrigen Jahrgangsstufen und Schularten verbleibt es weiterhin bei Distanzunterricht.

Die allgemeine Maskenpflicht bleibt bestehen. Lehrkräfte müssen eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) tragen, für die Schüler gibt es dafür nur eine Empfehlung.

Wer den Führerschein machen will, darf sich ebenfalls freuen: Die Fahrschulen dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Diese betreffen vor allem die Maskenpflicht: Fahrschüler sowie die Lehrkräfte müssen FFP2-Maske tragen. Da diese aber nur für eine gewisse Dauer getragen werden soll (bei Gesunden in der Regel maximal 75 Minuten mit 30-minütiger Pause), darf danach auf eine OP-Maske gewechselt werden.

Volkshochschulen im Kreis Augsburg müssen noch warten

Grundsätzlich wären bei einer Inzidenz von unter 100 auch Lockerungen im Bereich der außerschulischen Bildung möglich. Doch hier möchte der Landkreis noch abwarten: "Wir haben uns in diesem Punkt dazu entschlossen, zunächst die Entwicklung des Infektionsgeschehens nach der Öffnung der Schulen und Kindertagesstätten abzuwarten, um eine sprunghafte Verschlechterung der Lage zu vermeiden“, erklärt Landrat Martin Sailer. (AZ)

