vor 56 Min.

Für die Gemeinde ist Klein-Bonn zu teuer

Die Kommune verzichtet auf das Vorkaufsrecht für das baufällige Gebäude in der Ortsmitte. Grund ist der Preis, der deutlich über den üblichen Preisen liegt.

Von Elli Höchstätter

Dieser Preis ist dem Marktgemeinderat Thierhaupten einfach zu hoch. Das ehemalige Gasthaus Klein-Bonn in der Franzengasse gleich neben dem Klostermühlenmuseum war für 230.000 Euro an einen Augsburger Privatmann versteigert worden.

Für die Gemeinde gab es aber noch eine Möglichkeit, an das Gebäude zu kommen. Dafür hätte die Kommune das Vorkaufsrecht geltend machen müssen. Dieser Schritt ist möglich, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. Die Gemeinde müsste in einem solchen Fall als Käufer in den Vertrag einsteigen und den Kaufpreis – in diesem Fall die 230.000 Euro – bezahlen.

Doch diese Möglichkeit wird Thierhaupten vorerst nicht ergreifen. Das erklärte Bürgermeister Toni Brugger auf Nachfrage. Der Marktgemeinderat hatte dies im nicht-öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung entschieden. Der Preis für das baufällige Gebäude sei so hoch gewesen, dass ein Kauf über die Gemeinde nicht sinnvoll erschien, erklärte der Rathauschef.

Bürgermeister Brugger hat den neuen Eigentümer angeschrieben

Brugger wollte bereits Kontakt mit dem Käufer des Gebäudes aufnehmen, um zu erfahren, was auf dem Areal gebaut werden soll. Da er aber keine Telefonnummer ausfindig machen konnte, hat er dem Augsburger Privatmann nun einen Brief geschrieben. Derzeit wartet er auf eine Antwort.

Beim Versteigerungstermin sei zu hören gewesen, dass der Augsburger dort ein Haus errichten wolle. „Für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass dort etwas Vernünftiges gebaut wird“, sagte Brugger. Das Grundstück sei relativ klein. Wichtig sei deshalb, dass ein neues Gebäude aus städtebaulicher Sicht verträglich sei.

Das Haus steht seit Jahrzehnten leer. Zuvor war es einmal eine kleine Dorfwirtschaft gewesen, in der gerne und viel über Politik diskutiert wurde. So kam die Wirtschaft zu ihrem Namen.

Warum der Quadratmeterpreis rechnerisch bei 340 Euro pro Quadratmeter liegt

Noch immer kann es Brugger nicht so richtig fassen, dass der Preis für Klein-Bonn derart in die Höhe schnellte. „Das sind keine Preise, die für Thierhaupten typisch sind“, sagt er. Wenn er die Kosten für den Abbruch des Gebäudes einrechnet, kommt er am Ende auf 340 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Die Gemeinde verkauft derzeit Bauplätze in der Weidener Breite für 160 Euro pro Quadratmeter. In der Nachbargemeinde Meitingen – verkehrstechnisch bestens angeschlossen mit Bahn und Bundesstraße – zahlt man derzeit über 200 Euro pro Quadratmeter, im Ortsteil Erlingen für einen erschlossenen Bauplatz 175 Euro pro Quadratmeter.

Bürgermeister Michael Higl berichtet auf Nachfrage, dass er nicht wüsste, dass bei einem privaten Verkauf in Meitingen ein derart hoher Quadratmeterpreis wie für Klein-Bonn gezahlt wurde. Für Brugger steht somit fest: „Wenn man die Sache mit den Grundstücken dem freien Markt überlässt, kommen Preise dabei heraus, die sich Thierhauptener nicht mehr leisten können.“

