vor 60 Min.

Für ein neues Pflegeheim im Landkreis fehlt das Personal

Im Landkreis Augsburg gibt es Bedarf für eine 26. Einrichtung und ein großes Problem. Das steckt dahinter.

Von Christoph Frey

Über den Schlaf wacht ein Sensor, der Herd schaltet sich automatisch ab und ein Medikamentenspender soll dafür sorgen, dass alle Tabletten rechtzeitig genommen werden. In Niederbayern wurde jetzt erste Musterhaus für Pflege eröffnet: 150 Quadratmeter High-Tech, damit pflegebedürftige Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben können.

Dass dies der sehnlichste Wunsch vieler Betroffener im Landkreis ist, erlebt Regina Mayer tagtäglich. „Die meisten wollen daheim bleiben, das Pflegeheim ist für sie die letzte Option“ , sagt die Fachbereichsleiterin für Soziales, Senioren und Gesundheit am Augsburger Landratsamt.

Allein im August betreute die Beratungsstelle für pflegende Angehörige und Senioren mehr als 500 Fälle, das ist innerhalb weniger Jahre eine Verdoppelung. Die Gespräche drehten sich laut Mayer meist darum, wie man Wohnungen für gebrechliche Menschen sicher stellt und wie ihre Versorgung. Der steil ansteigende Beratungsbedarf ist nur eines von mehreren Indizien, die auf den steigenden Betreuungsbedarf in einer alternden Gesellschaft hinweisen.

25 Altenpflegeheime im Landkreis Augsburg

Die 25 Altenpflegeheime im Landkreis mit ihren knapp 2000 Plätzen sind mit einem Belegungsgrad von 96 Prozent im Grunde voll ausgebucht, wie Mayer in einem Bericht vor dem Beirat für Soziales und Seniorenfragen sagte. Eine Abfrage unter den Heimen habe sich gezeigt, dass sich bei diesen immer längere Wartelisten aufbauen. Im Bereich der Kurzzeitpflege gebe es für den 250000 Einwohner zählenden Landkreis 27 ständig vorgehaltene Plätze. Müssten Angehörige hier etwas für pflegebedürftige Menschen finden, „dann telefonieren die Leute sich die Finger wund,“ sagte Regina Mayer gegenüber unserer Zeitung.

Für sie ist anhand der Zahlen klar. Im Landkreis wäre genügend Bedarf für ein 26. Pflegeheim da. Es zu bauen, sei auch nicht das große Problem. Vielmehr sei die Frage, woher dann das Personal kommen soll. „Deswegen traut sich derzeit kein Betreiber so richtig ran.“

Über 60-Jährige machen bald ein Drittel der Bevölkerung aus

Laut aktueller Bevölkerungsprognose wird die Zahl der über 65-Jährigen im Landkreis in den kommenden 15 Jahren von jetzt mehr als 50 000 auf knapp 75 000 Einwohner steigen. Die über 60-Jährigen werden demnach in 15 Jahren ein gutes Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen, während der Anteil von Kindern und Jugendlichen bei weniger als 20 Prozent liegen soll. Die im prozentualen Vergleich am schnellsten wachsende Altersgruppe in der Bevölkerung soll in den nächsten Jahren die der über 95-Jährigen sein.

Doch wie sind eigentlich die Angebote für die ältere Generation in der Region: Wie steht es um Einkaufen, öffentlichen Nahverkehr, medizinische und pflegerische Versorgung? Diesen Fragen geht die Landkreisverwaltung im Zuge der Fortschreibung des so genannten Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts für das Augsburger Land nach. Das vorangegangenes stammt aus dem Jahr 2010 und seitdem hat sich einiges geändert.

Bürger sollen bei neuem Konzept mitreden

Im Frühsommer wurden Fragebogen an 3500 Landkreisbürger über 55 verschickt. 1400 antworteten. Diese Antworten werden derzeit von einem Institut ausgewertet. Hinzu kommen die Einschätzungen der Städte und Gemeinden sowie statistische Daten. Im Oktober soll es Bürgerwerkstätten für Verbesserungsvorschläge geben, Ende des Jahres soll das neue Konzept mit den Bürgermeistern diskutiert werden.

Themen folgen