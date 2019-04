vor 48 Min.

Für einen Abend nach Georgien

Schauspieler Olaf Ude nimmt die Zuhörer in Diedorf mit in das ferne Land. Das Team um Rudolf Fendt kocht dazu

Tuschetien, Kachetien und Adscharien, diese Namen sagen nur wenigen Deutschen wirklich etwas. Ähnlich ging es sicherlich den Gästen beim literarischen Bankett, arrangiert von der Buchecke Diedorf. Allerdings wird wohl keiner von ihnen die drei Regionen in Georgien nun noch vergessen. Schauspieler Olaf Ude las so lebendig und gefühlvoll aus den Texten, die die georgische Autorin Nino Haratischwili in „Georgien. Eine literarische Reise“ zusammengetragen hat, dass man richtig Lust bekam, das Land zu besuchen.

Die Sammlung ist ein ambitioniertes Projekt. Damit das Buch entstehen konnte, hat das Goethe- Institut in Georgien sechs deutsche und sechs georgische Autoren auf die Reise durch das Land geschickt. Der Staat liegt an der östlichen Küste des Schwarzen Meeres und trennt die Türkei von Russland. Immer zwei Autoren waren in unterschiedlichen Gegenden. Leser Ude erklärt: „Sie waren auch fernab touristisch oder kulturell erschlossener Ziele unterwegs.“

Die literarische Reise durch Georgien, auf die Olaf Ude seine Zuhörer einlädt, beginnt im Norden des Landes im mächtigen Kaukasus-Gebirge. Zum Einstieg hat sich Ude einen heiteren Text von der Hamburger Autorin Lucy Fricke ausgesucht. In dem Text „Don’t smoke on the horse“ beschreibt sie ihre Reise in die Bergregionen Tuschetiens, unter anderem auf einer der gefährlichsten Straßen der Welt, dem Abano-Pass. Oben angekommen, gibt es nicht nur in der Geschichte erst mal einen Chacha-Schnaps, einen georgischen Tresterbrand. Auch Olaf Ude prostet seinem Publikum kurz zu, allerdings mit einem Glas Wasser.

Um zu zeigen, wie das Buch aufgebaut ist, liest Ude im Anschluss aus dem Beitrag von Archil Kikodze, dem georgischen Autor, der zusammen mit der Deutschen Lucy Fricke unterwegs war. Er hat einen anderen Blick auf die Reise, und ihm fällt beispielsweise auf, dass Fricke sich besonders für die Rolle der Frau in der georgischen Gesellschaft interessiert. Alles in allem bietet das Buch immer zwei Sichtweisen auf die jeweilige Reiseroute. Ein Perspektivenwechsel, der sich nicht nur in dem Buch, sondern auch in Udes Lesung gut macht.

Seine Lesung schließt der Schauspieler mit dem Text eines Österreichers. Volker Schmidt ist Autor, Regisseur und Schauspieler und präsentiert eine sehr künstlerische Erzählung. Er schreibt zum Beispiel seinen gesamten Text klein. Schmidt habe er ausgewählt, „weil er ein positives Bild von Georgien zeigt und noch einmal richtig Lust auf das Land macht“, sagt Olaf Ude. Nachdem er Schmidts Text über Tibilissi, in Deutschland besser bekannt als die georgische Hauptstadt Tiflis, gelesen hat, ist er sich sicher: „Mindestens diese Stadt werde ich bald besuchen.“ Das Zitat „nichts merkt man von dem Gefühl der Zukunftslosigkeit, das viele Staaten des ehemaligen Ostblocks durchweht“, betont Ude besonders.

Nach der Lesung tritt Koch Rudolf Fendt kurz auf die Bühne. Um sich auf den Abend vorzubereiten, haben er und sein Team nicht nur das Buch gelesen, sondern auch zwei georgische Restaurants besucht. Noch nie habe er mit so viele unterschiedlichen Gewürzen gekocht, sagt Fendt. Schlauer ist er jetzt besonders im Bezug auf Ringelblumen: „Die werden überschätzt und schmecken nach nichts“, scherzt der Gastgeber, bevor der das Büfett eröffnet. Es gibt die unterschiedlichsten Gerichte, und ein paar sind schon in der Lesung vorgekommen. Das traditionelle Chanakhi-Schichtgemüse oder die Khinkali-Teigtaschen zum Beispiel. Außerdem gibt es „Khorzis-Mtsvadi“, Schweinefleisch mit Granatapfelsoße, die vegetarischen Krautwickel „Dolma“ und vieles mehr. Auch das Essen trägt sicherlich dazu bei, dass die Besucher des Banketts Lust auf Georgien bekommen. (karrt)

