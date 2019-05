25.05.2019

Für jeden Geschmack

Der Musikverein Emersacker stellt ein gelungenes Fest auf die Beine

Mit einer kleinen Serenade vor der Kirche begann das Musikfest des Musikvereins Emersacker. Dabei spielten abwechselnd die diesjährige Gastkapelle D’Erlinger Musikant’n und der Musikvereins Emersacker zwei Blasmusikstücke, ehe gemeinsam der „Bozner Bergsteigermarsch“ und die Musikerhymne „Wir Musikanten“ gespielt wurden.

Den Festabend unterhielten dieses Jahr D’Erlinger Musikant’n, die das Abendessen mit zünftiger Blasmusik begleiteten. In der zweiten Runde sorgten sie im Gemeindestadl mit Partymusik von Helene Fischer und Co. für gute Stimmung. Auch die Schäferbar und das Lagerfeuer vor dem Stadl luden zu einem gemütlichen Abend in geselliger Runde ein. Die Musikerbar hatte bis in die späten Abendstunden geöffnet.

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst für die verstorbenen Vereinsmitglieder, gestaltet vom Musikverein Emersacker. Anschließend erwartete das Musikschulorchester der Musikschule Holzwinkel und Altenmünster die Gäste im Stadl. Der Auftritt war gleichzeitig eine Generalprobe zum geplanten Wettbewerbsauftritt, der dann abgesagt wurde. Mit einem kleinen Musikrätsel begeisterte auch die Jugendkapelle Emersacker die Gäste im Stadl. Seit der Premiere beim Herbstkonzert im vergangenen November ist bei den Kindern und Jugendlichen noch einmal eine Leistungssteigerung zu erkennen. Zum Abschluss des gelungenen Fests umrahmte die Stammkapelle des Musikverein Emersacker den Mittagstisch mit zünftiger Blasmusik. (AL)

Themen Folgen