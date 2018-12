vor 35 Min.

Für jeden Schmöker eine Spende: So funktioniert´s

Händler buch7 stellt Überschüsse für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung. Darüber hinaus hat das Team auch den Kulturbahnhof in Langweid angeschoben.

Von Sonja Diller

Zehn Jahre gemeinnütziger Buchhandel, 368.050 Euro an Spenden und ein Großprojekt kurz vor der Fertigstellung: Beim Jubiläumsfest von buch7 im künftigen Kulturbahnhof in Langweid beeindruckten die Macher des Onlinebuchhandels mit Fakten und Zahlen die beweisen, dass ein Unterneh-men erfolgreich sein und gleichzeitig einen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann. Vom Baustellencharme ließen sich die gut 100 Gäste nicht abschrecken. Bis zum letzten Klappstuhl war die ehemalige Wartehalle besetzt und es gab viel Applaus für den Mut und die Erfolge des jungen Teams.

Das Team buch7 will die Welt besser machen

Sie waren ein Freundeskreis von sieben jungen Leuten aus Langweid und der Region, die noch mitten in der Ausbildung steckten und intensiv über die Gesellschaft diskutierten. Alle waren davon überzeugt, dass man gemeinsam die Welt ein kleines bisschen besser machen kann. „Wir wollten aktiv werden und Projekte ins Leben rufen, die gut für die Gesellschaft sind,“ erinnert sich buch7-Geschäftsführer Benedikt Gleich an die Anfänge.

Doch dafür braucht man Geld, war den Studenten bald klar. Den wollten sie mit dem Onlinehandel von Büchern verdienen. Anfangs konnten fünfzig Prozent des Gewinns gespendet werden, schon bald gingen drei Viertel des erwirtschafteten Überschusses an inzwischen über 100 gemeinnützige Vereine und Organisationen. Das funktioniert durch die Buchpreisbindung, die einen Preiskampf auf dem Buchmarkt verhindert. Die Idee, ohne Zusatzkosten für den Käufer soziale Projekte zu unterstützen, hält das Team rund um Benedikt Gleich fest zusammen. Wirtschaftsfachleute sind sie geworden, Betriebswirte, Mathematiker und Computerspezialisten. Gymnasiallehrerin Carmen Gleich leitet den Kundenservice, Software-Entwickler Martin Luy kümmert sich darum, dass der Onlineshop perfekt läuft und Wirtschaftsinformatikerin Nicola Hauptmann ist für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Geschäftsführer Benedikt Gleich hat die ungewöhnliche Kombination aus Informatik und Philosophie studiert und über das Thema gerechter Rohstoffmärkte promoviert. An der Uni Augsburg gibt er sein Wissen weiter, wenn er nicht gerade dafür sorgt, dass buch7 floriert und der Kulturbahnhof auf dem richtigen Gleis bleibt.

370.000 Euro an Spenden

Zum zehnjährigen Jubiläum von buch7 können die Macher des Projekts stolz auf fast 370000 Euro an Spendengeldern schauen, die an unterschiedlichste Organisationen flossen. Von der ersten Spende über 200 Euro an die Motorradstreife des Roten Kreuzes Augsburg-Land bis zu den 150000 Euro, die als Anschubfinanzierung an die gemeinnützige Trägergesellschaft des Kulturbahnhofs Langweid gehen, ist viel geschehen.

Anfang des Jahres 2018 war es dann soweit: Als erstes eigenes Projekt bot sich das leer stehende Bahnhofsgebäude in Langweid an. Eine „tolle Lösung“ und ein Gewinn für die Gemeinde sieht Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg in der Umwandlung des alten Bahnhofs in ein lebendiges Kulturzentrum. Mit einem langfristigen Erbpachtvertrag unterstützte die Kommune die Idee. Ein Ort für Begegnungen, für Gespräche und Ideenaustausch soll am Gleis 1 entstehen, dazu ein kleiner Buchladen als stationärer Ableger von buch7 und Büros für den Buchhändler im Netz im ersten Stock. Die Mieteinnahmen gehen an den gemeinnützigen Träger des Kulturbahnhofs. Den Kreislauf der Finanzierung auf gemeinnütziger Basis beschrieb Benedikt Gleich den Gästen bei der Jubiläumsfeier. Und bekam dabei vom Gastreferenten des Abends Unterstützung auf breiter Basis.

Der Initiator der Gemeinwohl-Ökonomie Christian Felber präsentierte Daten und Fakten zur „sozialen Marktwirtschaft, die uns zwischen den Fingern zerronnen ist.“ Nicht mehr solidarisch und nachhaltig, sondern am Menschen vorbei ausschließlich gewinnorientiert funktioniere die zum reinen Kapitalismus verkommene Marktwirtschaft. Obwohl das nicht das sei, was die Menschen sich wünschen. „Umfragen in armen und in reichen Ländern haben ergeben, dass sich 80 bis 90 Prozent der Menschen eine Änderung der Wirtschaftsordnung wünschen,“ so Felber.

Auf der Gemeinwohl-Matrix, die Felber als Maßstab für den gesellschaftlichen Nutzen von Unter-nehmen entwickelt hat, rangiert buch7 schon ganz vorne. Volle Punktzahl dafür, dass sie einen offe-nen Ort der Begegnung schaffen, bekommen die Macher vom Team obendrauf, wenn im kommenden Jahr die Sanierung des Bahnhofs abgeschlossen sein wird. Dann wird sich herausstellen, welche Angebote die Bürger begeistern an einem Ort, der gleichzeitig für Bewegung, Fortgehen und Ankommen steht.

Informationen Über Ideen freut sich das team@kulturbahnhhof.de oder über Telefonnummer 08230/2739777. Weitere Informationen zur Gemeinwohl-Ökonomie gibt es unter www.ecogood.org.

