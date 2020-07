00:32 Uhr

Funweek für Jugendliche

Spiel, Sport und Spaß in Dinkelscherben

Monatelang konnten sich Jugendliche nicht mit ihren Freunden treffen. Das hat nun ein Ende. In der zweiten Sommerferienwoche können junge Leute zwischen sechs und zwölf Jahren eine tolle Zeit bei der Funweek des Kreisjugendrings im Jugendhaus Reischenau in Dinkelscherben verbringen. Dann wird im Garten eine Wasserrutsche errichtet, es wird gespielt und gesportelt. Außerdem gibt es auch Bastelworkshops. Nachts schlafen die Teilnehmer daheim, um am Morgen wieder voller Kraft und Tatendrang in den erlebnisreichen Tag zu starten. Das Hygienekonzept ist an die Corona-Auflagen angepasst. Das Programm findet täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Die Bringzeit erstreckt sich von 7.30 Uhr bis 9 Uhr. Die Holzeit von 16 bis 17 Uhr. Teilnehmen können maximal 35 Kinder, die Teilnahmegebühr beträgt 85 Euro. Anmeldeschluss ist der 24. Juli. Die Anmeldung ist möglich unter www.kjr-augsburg.de. (AL)

