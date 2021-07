Aystetten fehlt ein Vollstrecker

Landesliga-Aufsteiger kann aus seiner Überlegenheit kein Kapital schlagen. TSV Dinkelscherben triumphiert 7:2 gegen einen Bezirksligisten.

Immer mehr Klubs haben nach der langen Lockdown-Pause den Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen. Während bei einigen die Rädchen noch nicht so ineinandergreifen, sind andere schon bestens in Schuss. Währen der Landesliga-Aufsteiger SV Cosmos Aystetten beim 1:1 beim TSV Aindling an seiner mangelhaften Chancenverwertung scheiterte, setzte sich der TSV Dinkelscherben beim Bezirksligisten FC Günzburg mit 7:2 durch.

TSV Aindling – SV Cosmos Aystetten 1:1 (0:0). Eine Halbzeit lang spielte der Landesliga-Aufsteiger aus Aystetten den prominent verstärkten Bezirksliga-Titelanwärter mit ansehnlichem Tempofußball förmlich an die Wand. Vor allem über die rechte Seite wurde ein Angriff nach dem anderen inszeniert. "Das gefällt mir gut", konstatierte Vorsitzender Thomas Pflüger. Einziges Manko: Aus der Überlegenheit wurde kein Kapital geschlagen. Pascal Mader, zweimal Max Drechsler und David Djajic zielten vorbei oder scheiterten an TSV-Keeper Robin Scheurer. In der 58. Minute traf Patrick Wurm nach hervorragender Vorarbeit von Djajic zum hoch verdienten 0:1. Aystetten wirkte nach vielen Auswechslungen nicht mehr so dominant und war weiterhin inkonsequent im Abschluss. Das rächte sich in der 85. Minute. Bei der zweiten Aindlinger Chance nutzte Simon Knauer einen Stellungsfehler von Fabian Krug mit dem Kopf zum 1:1. Ein Resultat, mit dem die Cosmonauten, die auf Neuzugang Max Linder (Kreuzbandriss) verzichten müssen, nicht zufrieden sein konnten. (oli)

Robert Walch erkennt Potenzial

SV Aislingen – TSV Neusäß 0:5 (0:1). "Es ist nicht leicht, in Aislingen zu spielen", weiß TSV-Trainer Robert Walch, der erstmals zu seinem Ex-Verein zurückkehrte. "Aufgrund des engen Platzes sind wenige Räume vorhanden. Da muss man technisch sehr sauber spielen", erkannte er in Ansätzen, welch großes Potenzial in seiner Mannschaft steckt. Julian Schmid hatte für das frühe 1:0 gesorgt (7.). Als die Gastgeber müde wurden, legten Daniel Scherer (70.), Julian Schmid (75.), Moritz Schiele (80.) und Tobias Müller (89.) nach. (tsvn-)

Sieben auf einen Streich

FC Günzburg – TSV Dinkelscherben 2:7 (1:4). Trotz des Günzburger Blitzstarts durch Maximilian Lamatsch (1.) waren die Lila-Weißen spielbestimmend und hätten sogar noch weitere Tore erzielen können. Alexander Brecheisen (9.), Daniel Wiener (24.) und zweimal Thomas Kubina (29./31.) schlugen vor der Pause zu, im zweiten Spielabschnitt trugen sich erneut Brecheisen (61.), Youngster Alexander Bäuerle (66.) und Maximilian Fürst (71.) in die Torschützenliste ein. Für den Nord-Bezirksligisten traf Florian Ferner zum zwischenzeitlichen 2:5 (62.). (ilia)

TSV Zusmarshausen – TSV Wertingen 1:2 (0:2). Mit zwei frühen Treffern durch Lukas Schwarzfischer (1. und 9.) wurden die Zusser vom Nord-Bezirksligisten überrumpelt. Erst in der 70. Minute gelang Christian Wink der Anschlusstreffer.

TSV Neusäß II – SpVgg Deuringen 1:1 (0:0). Auf Augenhöhe begegneten sich der Kreis- und der A-Klassist. Bawan Rahim brachte die Gäste in Führung (55.), Samuel Kinader glich aus (85.).

TSV Zusmarshausen II – TSV Wertingen II 2:2 (0:2). Die 0:2-Führung der Gäste durch Samir Hassan (18.) und Bastian Völk (35.) glichen Robert Wruck (46.) und Simon Jaskolka (67.) aus.