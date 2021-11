Fußball-Bezirksliga

vor 31 Min.

Mavros räumt seinen Stuhl beim TSV Meitingen

Plus Eine Trennung, die allen wehtut. Warum der Trainer des TSV Meitingen um seine Freistellung bat und wie der Verein darauf reagiert.

Von Oliver Reiser

Wenn im Fußball die Erfolge ausbleiben, setzt sich gewöhnlich ein Mechanismus in Gang, der in den meisten Fällen einen Trainerwechsel auslöst. Beim TSV Meitingen, der als Topfavorit in die Saison 2021/22 der Bezirksliga Nord gestartet und mittlerweile zum Abstiegskandidaten mutiert ist, war das lange Zeit nicht so. Jetzt ist es doch passiert: Am Montag hat Trainer Paolo Mavros um seine Freistellung gebeten. "Wenn der Verein mir nicht kündigt, mache ich das selber", sagte der 48-Jährige gegenüber unserer Zeitung. 19 Punkte aus 15 Spielen seien mit dieser hochkarätig besetzten Mannschaft einfach zu wenig. Dafür übernehme er die Verantwortung. "Ich hoffe, dass jetzt ein Ruck durch die Mannschaft geht", so Mavros.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen