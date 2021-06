Corona-Regeln: „Für uns Amateurbolzer ist das ein Drama“

Plus In den Fußball-Vereinen im Landkreis Augsburg herrscht Unverständnis bezüglich der Zuschauerregelungen der Bayerischen Staatsregierung.

Stefan Sommer ist Jugendleiter beim TSV Neusäß und hat zuletzt eine große Bitte in Richtung der Bayerischen Staatsregierung losgelassen: "Lassen Sie wieder offiziell Zuschauer auf die Sportanlagen auch ohne Sitzgelegenheiten und heben Sie die Maskenpflicht da auf, wo der Abstand eingehalten werden kann!"