Fußball Elf der Woche

vor 19 Min.

Einige sind schon in guter Frühform

Manuel Krupka vom SV Erlingen schaffte es in der englischen Woche gleich zweimal in die Elf der Woche.

Plus Welche Spieler in der englische Woche gleich zweimal den Sprung in die Elf der Woche geschafft haben

Von Oliver Reiser

In guter Frühform scheinen sich Simon Stieglmair ( TSV Leitershofen), Leon Rößle (TSV Steppach), Lukas Huber (SC Biberbach), Stefan Schnurrer (SB Gablingen), Manuel Krupka (SV Erlingen) sowie Julian Demharter und Christian Unger (SpVgg Auerbach II) zu befinden – sie schafften in der zurückliegenden englischen Woche gleich zweimal den Sprung in die Elf der Woche von FuPa, dem Amateurfußball-Portal unserer Zeitung. Dort finden sich immer die besten Kicker eines Spieltags wieder. Sascha Tesic vom TSV Neusäß wurde ebenfalls zweimal nominiert. Einmal in der ersten ( Kreisliga) und einmal in der zweiten Mannschaft (Kreisklasse).

