Lukas Siebert schießt den TSV Neusäß ins Halbfinale

Plus Der Kreisliga-Haaland trifft gegen Horgau in der Nachspielzeit zum 1:1 und versenkt den entscheidenden Elfer

Der TSV Neusäß steht im Halbfinale des Totopokals auf Kreisebene. Der Bezirksliga-Absteiger besiegte gestern Abend den Bezirksliga-Aufsteiger FC Horgau mit 5:3 nach Elfmeterschießen. Der Mann des abends war Lukas Siebert, der in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich erzielte und auch im Elfmeterschießen den entscheidenden Ball versenkte.