Fußball-Nachlese: Ich glaub, mich tritt ein Pferd

Plus Der TSV Diedorf verliert in letzter Sekunde nach einem klaren Regelverstoß. TSV Meitingen beendet seine Krise mit einer Machtdemonstration gegen den TSV Aindling.

Ich glaub mich tritt in Pferd. So werden sich die Spieler des TSV Diedorf gedacht haben, nachdem sie gegen Spitzenreiter TSV Leitershofen mit 1:2 verloren haben. Als alle darauf warteten, dass der Schiedsrichter den in der Diedorfer Mauer stehenden Leitershofer Dominik Wawra gemäß der neuen Regel aus dieser entfernt, gab er plötzlich den Ball frei. Max Wieland erzielte den umjubelten Siegtreffer. Dadurch hat der TSV Leitershofen wieder die Tabellenführung in der Kreisklasse Nordwest übernommen, weil der bisherige Spitzenreiter FC Emersacker beim TSV Steppach über ein 1:1 nicht hinaus kam.

Ein kluges Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Marco Löring, der Trainer des Spitzenreiters SV Cosmos Aystetten, wollte es nach dem 2:0-Derbysieg gegen den TSV Neusäß nicht aussprechen. Aber es war so: Die Cosmonauten hatten alles unter Kontrolle ohne wirklich zu brillieren. Das war gegen einen personell dezimierten Gegner auch nicht nötig, der vor allem in der Offensive überhaupt nicht stattfand und bei den beiden Aystetter Treffern auch noch tatkräftig Schützenhilfe leistete. Mit drei weiteren Verletzten sieht es nicht rosig aus für die Lohwaldkicker. Zumal die Konkurrenz im Tabellenkeller der Bezirksliga Süd gepunktet hat.

„Wir glänzen nicht, aber wir gewinnen“, ist es Thomas Pflüger, dem Cosmos-Vorsitzenden, egal, wie am Ende der Saison die Punkte zustande gekommen sind. „Da frägt dann keiner mehr danach.“ Freilich wären ihm attraktive Spiele lieber. „Aber dazu braucht es Gegner, die mitspielen wollen“, so Pflüger, dem momentan etliche Anfragen ins Haus flattern: „Viele Spieler wollen zu uns. Aber unser Kader ist voll und gut. Fast alle sind fit. Wir müssen jetzt schauen, dass Ruhe auf der Ersatzbank herrscht.“ Doch Konkurrenzkampf findet Pflüger gut: „Alle müssen spielen wollen.“

Über diesen Treffer kann man streiten

„Ärgerlich, sehr ärgerlich.“ Mit diesen Worten reagierte Affings Spielertrainer Tobias Jorsch auf die 2:3-Niederlage beim TSV Gersthofen, der damit für einige Stunden die Tabellenführung übernahm. Kurz nach der Pause sah Jorsch die Rote Karte, weil er nach dem 1:0 durch den achten Saisontreffer von Nico Baumeister heftig reklamiert hatte: „Das waren zwei Abseitspositionen innerhalb weniger Sekunden, was nicht nur ich gesehen habe“, so Jorsch. „Über diesen Treffer kann man streiten“, räumt selbst sein Gersthofer Kollege Florian Fischer ein. „Trotzdem war unser Sieg verdient, weil in einem ansehnlichen Spiel jeder gefightet hat. Zudem war das Foul, das zum Elfmeter für Affings geführt hat, eineinhalb Meter außerhalb des Strafraums. Nach dem 3:2-Anschlusstreffer ist es dann noch einmal unnötigerweise spannend geworden. Wir hätten die Sache schon früher klar machen müssen, weil wir die besseren Chancen hatten“, so Fischer.

Ich glaub, mich tritt ein Pferd! Der TSV Meitingen beendete mit einem überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen den TSV Aindling seine Ergebniskrise der vergangenen fünf Wochen. Unter den Torschützen war erneut Matthias Schuster, der das wichtige 1:0 erzielt hat. Schuster hatte schon im Hinspiel gegen seinen ehemaligen Verein, für den er vier Jahre gespielt hat, ein Traumtor erzielt, das sogar in die Endrunde des Bayern-Treffers gekommen ist. Der 24-Jährige hatte aber auch Selbstkritik geübt. „Einige stellen sich nicht in den Dienst der Mannschaft. Es fehlt Leidenschaft, der Wille, der Kampfgeist. Die Rückwärtsbewegung und das Umschaltspiel sind mangelhaft. Um erfolgreich zu sein, muss sich jeder mal an der eigenen Nase packen und hinterfragen, ob er seine Aufgabe erfüllt“, hatte Schuster im „Lechauenblatt“ zu Protokoll gegeben. Seine Worte scheinen angekommen zu sein. Der TSV Meitingen könnte nun mit einem Lauf wieder zu den beiden Spitzenteams TSV Gersthofen und SC Bubesheim aufrücken.

Die Zusamtaler geben schön brav die Punkte ab

Letzterer war beim 4:0-Heimerfolg gegen den SC Altenmünster kaum gefordert. Auch im vierten Duell mit den Günzburger Vorstädtern seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2018 gaben die Zusamtaler schön brav die Punkte ab. Gingen in der vergangenen Saison die beiden Partien gegen den SC Bubesheim mit 0:2 und 0:4 verloren, so setzte es in der aktuellen Runde nach dem 0:3 zum Saisonauftakt nun erneut eine 0:4-Klatsche. Co-Trainer Aldin Kahrimanovic, der an der Seite von Thomas Lauter im defensiven Mittelfeld die Löcher diesmal nicht so richtig stopfen konnte, sieht in dieser Woche viel Arbeit auf sich und seine Teamkollegen zukommen, um am Sonntag im Duell gegen das nächste Schwergewicht in dieser Liga, den TSV Gersthofen, nicht abermals unter die Räder zu kommen.

Unter die Räder gekommen ist auch der TSV Dinkelscherben schon in dieser Saison. In den Landkreisderbys gegen Horgau, Westheim und Zusmarshausen setzte es drei Pleiten in Folge, der Haussegen auf dem Kaiserberg hing ziemlich schief, nachdem die als Favoriten gestarteten Lila-Weißen kurzzeitig sogar auf einen Abstiegsplatz abgesackt waren. Jetzt scheint der Turbo gezündet zu haben. Das 4:1 beim FC Haunstetten war der fünfte Sieg hintereinander – und damit sind die Schützlinge von Michael Finkel vor dem letzten Vorrundenspieltag wieder voll im Rennen. Mit 22 Punkten liegt der TSV Dinkelscherben gleichauf mit dem SSV Anhausen, dessen 2:1-Sieg gegen die SpVgg Westheim einmal mehr auf die individuelle Klasse des ehemaligen Bayernligaspielers Martin Wenni zurückgeht. Für den Herbstmeistertitel kommen allerdings Dinkelscherben und Anhausen nicht mehr in Frage. Den kann sich der FC Horgau mit einem Punkt gegen das Kellerkind TSV Täfertingen sichern.

Nachwuchsspieler mit einer Sternstunde

Etwas Ratlosigkeit machte sich beim VfL Westendorf breit, nachdem zuletzt in der A-Klasse Nordwest hintereinander drei Spiele verloren gingen. „Natürlich habe ich da die Jungs gefragt, was hier die Ursache sein könnte“, so VfL-Vorsitzender Helmut Steck. Nun konnten die Grün-Weißen beim Lokalschlager in Nordendorf mit einem Sieg (2:1) die Minikrise beenden. Dabei waren die Aussichten für einen Erfolg nicht die besten, weil nach einer Stunde Josef Sauler Rot sah und wenig später die Nordendorfer das 1:0 erzielten. Was folgte, war eine kleine Sternstunde des 19-jährigen Fabian Schmidt, der zweimal für sein Team traf. Helmut Steck, der nach wie vor auf Trainer Herwig Storzer setzt, sieht die Saison für seinen VfL, der lediglich auf Platz sieben steht, noch längst nicht gelaufen: „Natürlich setzen wir weiter alles daran, vielleicht am Ende noch den Relegationsrang zu ergattern.“

Den spielfreien Spitzenreiter FC Langweid hätte der SV Wörleschwang überholen können. Doch der bisher so starke Aufsteiger stolperte beim bisher so schwachen Absteiger SV Erlingen, der sich mit 2:1 durchsetzte. Die Rote Laterne und den einzigen Abstiegsplatz in der A-Klasse Nordwest behält aber der SV Gablingen trotz des 2:1-Sieges gegen den FC Horgau II.

Die Tops & Flops des Spieltages