Fußball-Nachlese: Punkte festgehalten, Ziel im Blick

Plus Beim SV Cosmos Aystetten tut sich ein Innenverteidiger als Schütze wichtiger Tore hervor. TSV Meitingen beklagt drei Ausfälle innerhalb von drei Minuten.

Schon die ganz Saison über dominierten auf unterster lokaler Fußball-Ebene einige wenige Vereine ihre Ligen klar. Als erster davon hat nun der TSV Wittislingen in der B-Klasse West IV den Meistertitel vorzeitig in trockene Tücher gebracht. Gefallen ist die Entscheidung im Titelkampf auch in der Kreisklasse West II. Nach dem 4:1-Heimsieg gegen den FC Weisingen ist Spitzenreiter Türk Genclerbirligi Günzburg nicht mehr von Rang eins zu verdrängen. Die Günzburger haben vier Spieltage vor Schluss zwölf Zähler Vorsprung auf Verfolger SV Holzheim. Den Meistersekt für das kommende Wochenende bereitstellen kann in der B-Klasse Nordwest die bereits aufgestiegene SG Wörleschwang/TSV Zusmarshausen II, der im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten CSC Batzenhofen schon ein Unentschieden reicht.

Ganz andere Sorgen plagten den SV Cosmos Aystetten, der sich allerdings am Osterwochenende sechs Eier ins Nest legen konnte. Dem 3:1-Sieg beim FC Memmingen II ließen die Schützlinge von Trainer Marco Löring einen 2:1-Erfolg gegen den VfR Neuburg folgen. „Das war ein Super-Wochenende! Es ist aller Ehren wert, wie wir trotz der Belastung und der schweren Beine, weil wir momentan nur so wenige Spieler zur Verfügung haben, immer an uns geglaubt haben und in den letzten zehn Minuten zurückgekommen sind“, freute sich der Coach und wundert sich: „Vor vier Wochen waren wir platt, jetzt sind wir auf einmal topfit. Wir haben phasenweise guten Fußball gespielt, und ich hatte das Gefühl, dass wir immer wollten.“

Xhevalin Berisha klettert auf Platz zwei der Torschützenliste

Den Sieg gegen Neuburg hätte schon Stefan Schnurrer eintüten können, der seinen Gegenspieler herrlich versetzt hatte, aber am Torwart scheiterte. „Im Training nimmt er den volley und haut ihn mit 120 km/h rein“, lacht Löring, der sich dafür insbesondere auf Xhevalin Berisha verlassen konnte. Der Innenverteidiger markierte in beiden Spielen wichtige Treffer. Mittlerweile ist der 25-jährige Albaner mit fünf Toren hinter Robert Markovic-Mandic (8) auf Rang zwei der internen Torschützenliste geklettert.

Doch Marco Löring bleibt am Boden: „Was sollen wir feiern? Es wird nicht einfacher. Es bleibt weiter eng“, befürchtet er sogar, dass in diesem Jahr sogar die 40 Punkte, die man immer als Maß für den Klassenerhalt hernimmt, nicht reichen könnten. Seinen Abschied aus Aystetten hat indes Julian Bergmair angekündigt. Da er seinen Lebensmittelpunkt nach Günzburg verlegt hat, wird er in der kommenden Saison für den FC Günzburg, derzeit Spitzenreiter der Kreisliga West, spielen.

Ob der SSV Neumünster-Unterschöneberg nächstes Jahr noch in dieser Liga auflaufen wird, hängt langsam am seidenen Faden. Nach der fünften Niederlage in Folge ist der Vorrat aus der Vorrunde aufgebraucht, der Abstand zum Relegationsplatz beträgt noch einen, zum ersten Abstiegsplatz drei Punkte.

Alles im Griff! Dejan Mijailovic und Maximilian Heckel hielten an Ostern in zwei Spielen für den SV Cosmos Aystetten sechs Punkte fest.

Gänzlich leer ausgegangen sind in der Kreisliga Augsburg der TSV Zusmarshausen und der TSV Leitershofen, während der SSV Margertshausen wenigsten zwei Unentschieden ergattern konnte. Ob das im Kampf um den Klassenerhalt genug ist? Mit Torhüter Felix Häberl, Abwehrspieler Ronny Alex und Mittelfeldstratege Lukas Drechsler saß eine komplette Achse des TSV Zusmarshausen nur verletzt auf der Tribüne des Lohwaldstadions. Das Trio musste mitansehen, wie ihre Kameraden dem Spitzenreiter TSV Neusäß schwer zu schaffen machten. Trainer Charly Pecher reagierte auf die lethargische Vorstellung schon nach 35 Minuten mit einem Doppelwechsel. Und es sollte sich auszahlen. Spielertrainer Frank Lehrmann und der eingewechselte Ermias Gebisso sorgten mit einem Doppelschlag (54. und 57.) für den 2:0-Sieg.

Paolo Mavros ist schon lange im Geschäft, ob als Spieler oder als Trainer. „Aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, konnte der 46-Jährige angesichts einer einzigartigen Verletzungsserie nur noch den Kopf schütteln. Innerhalb weniger Minuten fielen ihm noch vor der Pause René Heugel (muskuläre Probleme), Christian Lang, dessen Diabetes-Werte verrückt spielten, und Emmanuel Chouiloulidis (Nasenbeinbruch) aus. Mit Tobias Gassner, Florian Sentpaul und Yannick Ruinat musste er drei A-Jugendliche bringen, da sich kurzfristig einige Akteure in den Osterurlaub verabschiedet hatten. „Kein Kommentar“, war ihm sein Ärger sichtlich anzumerken. „Trotzdem waren wir bis kurz vor Schluss auf Augenhöhe“, so Mavros, ehe man sich beim designierten Meister FC Ehekirchen mit 1:3 geschlagen geben musste. „Die eingewechselten A-Jugendspieler haben ihre Sache sehr gut gemacht“, lobte Abteilungsleiter Torsten Vrazic. „Ich bin trotzdem stolz auf uns. Wir haben zur Zeit unfassbares Verletzungspech, und dann ist es halt einfach schwer beziehungsweise nicht mehr möglich, das alles zu kompensieren“, richtete sich TSV-Keeper Daniel Wagner nach dem Spiel an seine Kollegen.

Patrick Pecher.

In den letzten Minuten das Schicksalsspiel gedreht

Die Steine, die Goran Boric, dem Trainer des SC Altenmünster nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Holzkirchen vom Herzen fielen, dürften weithin zu hören gewesen sein. Beim Aufsteiger hatte man das Spiel gegen den Mitaufsteiger zu einem ganz entscheidenden erkoren. Immerhin galt es, eine Serie von vier Niederlagen und einem Unentschieden zu beenden und den freien Fall in der Tabelle zu stoppen. Sechs Minuten vor Schluss sah es noch nicht danach aus, denn die Gäste führten am Hennhofer Weg mit 1:0. Dann kam der Auftritt des lange verletzten Patrick Pecher, der in dieser Saison erst zehn Spiele mitwirken konnte. In der 62. Minute eingewechselt bereitete er das 1:1 durch Fahad Barakzaie (84.) vor und schickte drei Minuten später den 2:1-Siegtreffer selbst hinterher. (mit her)