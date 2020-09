vor 7 Min.

Fußball-Nachlese: Wenn das Kassenhäuschen geschlossen bleibt

Plus Beim TSV Herbertshofen lässt man keine Zuschauer zu. Nach dem Spiel des TSV Gersthofen gibt es unterschiedliche Auffassungen über einen Zweikampf. Die Fußball-Nachlese.

Von Oliver Reiser

Der TSV Herbertshofen hat für einen A-Klassisten eine wirklich schöne Sportanlage. Am Sonntag blieb jedoch die Tribüne leer und das Kassenhäuschen geschlossen. „Aufgrund der steigenden Infektionszahlen sind in unserem Verein, indoor wie outdoor in jeder Abteilung, bis auf Weiteres keine Zuschauer erlaubt. Wir bitten, die Entscheidung zu akzeptieren und zu respektieren, auch zum Schutz der Spieler, Funktionäre, Ehrenamtlichen und deren Angehörigen.“ So lautet die Mitteilung, die die Vorstandschaft am Freitag veröffentlicht hat.

Fußball-A-Klasse: Riesenaufwand für eine Handvoll Zuschauer

„Die Auflagen, die der BFV für die Vereine erteilt hat, sind organisatorisch den Verhältnissen nicht angemessen“, sagt Mandy Wenzel, die Vorsitzende des TSV und meint damit den Riesenaufwand, der für eine Handvoll Zuschauer betrieben werden muss. Das sprenge den Rahmen des Ehrenamtes. „Wir sollten nicht gefährden, was jetzt machbar ist, damit zumindest jeder unter Auflagen seinem Sport nachgehen kann. Mit dem Virus ist nicht zu spaßen“, weiß Mandy Wenzel, die beruflich als Krankenschwester auf der Corona-Intensivstation des Uniklinikums arbeitet, wovon sie spricht.

„Irgendwo hat sie schon recht“, meint auch Rainer Otto. Der Fußball-Abteilungsleiter war von der Entscheidung überrascht: „Wir hatten am Montag bei der Sitzung mit der Vorstandschaft ein Hygienekonzept vorgelegt, am Donnerstag kam dann die Meldung, dass überhaupt keine Zuschauer zugelassen sind.“ So musste Otto, der sich nicht vorstellen kann, dass man sich überall korrekt an die Regeln hält, die Schaulustigen wieder nach Hause schicken. Aber es gibt ja auch noch Schlupflöcher. Wie zum Beispiel den Biergarten des Sportheims, aus dem zahlreiche Fans das Spiel verfolgten. Was in der Gaststätte Zauberküche passiert, liege aber nicht mehr in der Verantwortung des Vereins. „Wir müssen uns halt fügen“, meint Rainer Otto, der sich aber trotzdem nochmals mit den Verantwortlichen zusammensetzen will: „Bei 30 bis 40 Zuschauern würden wenigstens die Schiedsrichterkosten reinkommen.“

Raus aus der Verlosung um den Aufstieg scheint der TSV Herbertshofen nach der zweiten Niederlage in Folge. „Vor allem die zweite Halbzeit war grottig“, bilanziert Otto nach der 0:4-Heimpleite gegen den SC Biberbach: „Wir können uns bei Torwart Johannes Gump bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausgefallen ist.“ Damit sei die Superausgangsposition nach der Vorrunde hergeschenkt, ärgert sich Otto, dass die Seinen das nicht so ernst nehmen: „Einige Jungs sind erst wieder im Training aufgetaucht, als klar war, wann es weitergeht.“

Seit es nach der Corona-Pause weitergeht, hat der TSV Meitingen trotz der Last-Minute-Neuzugänge Luca Peuser, Nikola Zegarac, Davorin Baric und Raijko Kartalija mit Personalproblemen zu kämpfen. Trainer Paolo Mavros muss als Improvisationskünstler agieren. Trotzdem haben die Schwarz-Weißen in den beiden Spielen nach dem Re-Start die volle Punktzahl eingefahren und dabei kein einziges Gegentor kassiert. Nach dem 1:0-Sieg gegen den TSV Nördlingen II, der durch ein Eigentor zustande kam, haben sie sogar mit dem Tabellenzweiten SC Bubesheim, der allerdings ein Spiel weniger aufweist, gleichgezogen.

Selbst geschlagen hat sich der SC Altenmünster. Nicht durch ein Eigentor, sondern durch eine frühe Rote Karte gegen Aldin Kahrimanovic in der 39. Minute beim Spiel. Das war ausschlaggebend, dass der BC Adelzhausen am Ende mit 1:0 die Oberhand behielt. Zumal den Gästen in der Schlussphase ein klarer Elfmeter vom Schiedsrichter verweigert wurde.

TSV Gersthofen mit dem Glück des Spitzenreiters?

Dagegen scheint der TSV Gersthofen dieses Glück zu haben, das Spitzenmannschaften so oft hold ist. Bei der Szene, die sich vor dem 3:2-Siegtreffer in letzter Minute beim FC Günzburg abspielte, scheiden sich die Geister. Laut dem Günzburger Berichterstatter habe sich Barbaro Casamayor-Bell in den Weg von Ibrahim Neziri gestellt, Gersthofens Angreifer sich mit einem Foul beholfen. Weiter heißt es: „Doch die Pfeife von Schiedsrichter Raphael Fickler bleibt stumm. Neziri kann frei aufs Tor zulaufen und einschieben.“ Günzburgs sportlicher Leiter Steffen Hasenfus findet deutliche Worte: „Der Schiedsrichter hat uns um einen Punkt gebracht. Dass er das Foul nicht gepfiffen hat, war ein Fehler. Das hat er hinterher selbst zugegeben.“

Gersthofens Trainer Florian Fischer kann da nur den Kopf schütteln: „Neziri hat zwar das Tor gemacht, doch die Vorarbeit ging von Manuel Lippe aus. Der hat einen ganz normalen Zweikampf mit ganz normalem Körpereinsatz bestritten.“ Günzburg dürfe sich nicht beklagen. „Die sind teilweise sehr hart eingestiegen. Da hat es keine Karten gegeben“, stimmt Abteilungsleiter Klaus Assum zu.

Ansonsten war es nicht der Tag der Spitzenreiter: In der Kreisliga Augsburg kassierte der FC Horgau beim TSV Dinkelscherben mit 2:4 seine zweite Saisonniederlage, in der A-Klasse Nordwest musste der SV Wörleschwang im Lokalderby beim TSV Zusmarshausen II mit 3:4 klein beigeben.

Tops & Flops

Spieler des Tages: Marco Karnstedt

Beim 4:2-Sieg der SpVgg Deuringen gegen den ESV Augsburg war Marco Karnstedt an allen vier Toren beteiligt. Zwei erzielte er selbst, zu den anderen lieferte er die Vorarbeit. Durch einen Zufall ist der 27-jährige Architekt, der aus der Nähe von Koblenz stammt, in Deuringen gelandet. Seine Freundin ist wegen ihres Studiums nach Augsburg gezogen – und er mit. Als er sich im Bürgerbüro umgemeldet hat, ist ihm als Schalke-Fan auf dem Schreibtisch vom SpVgg-Trainer Maximilian Schlicker, der dort arbeitet, ein Schalke-Kalender aufgefallen. „So sind wir ins Gespräch und er zu einem Probetraining gekommen“, lacht Schlicker. Da Karnstedt im Sommer schon ein Testspiel in Koblenz gespielt hatte, konnte er erst seit der „Rückrunde“ für die SpVgg auflaufen.

Marco Karnstedt. Bild: FuPa

Beste Torschützen

Zum zweiten Mal in Folge war Dominique Haselmeier vom SC Altenmünster II dreifach erfolgreich. Dreimal trafen auch Tom Vietz (SV Erlingen), Paul Greiner (TSV Welden II) und Manuel Jozinov (TSV Gersthofen II).

Torreichste Spiele

Jetzt schlägt’s 13! Das Dutzend voll gemacht hat der TSV Gersthofen II beim 12:1-Erfolg beim VfL Westendorf II. Zehn Treffer fielen beim 6:4-Erfolg des SV Ottmarshausen gegen den TSV Diedorf. Mit acht Toren (8:0) setzte sich B-Klassen-Spitzenreiter SG Zusamzell/Reutern gegen den FC Weisingen II durch.

Die meisten Zuschauer

Derzeit sind nach den Corona-Auflagen nur 200 Zuschauer erlaubt. An dieser Marke wurde in den Spielen TSV Meitingen – TSV Nördlingen II (Bezirksliga), TSV Dinkelscherben – FC Horgau (Kreisliga) und SV Ehingen – TSV Unterthürheim (Kreisklasse) gekratzt. Gut besucht waren auch die Partien SSV Margertshausen – TSV Walkertshofen (140) sowie FC Emersacker – SV Bärenkeller und SV Cosmos Aystetten – SV Stöttwang (jeweils 130).

Top des Tages

Nach 21 sieglosen Spielen hat es beim SSV Neumünster-Unterschöneberg doch noch mit dem ersten Saisonsieg in der Kreisliga West geklappt. Bei Türk Genclerbirligi Günzburg feierte das Schlusslicht einen 4:3-Erfolg.

Flop des Tages

Nach der 0:8-Heimschlappe gegen die SpVgg Lagerlechfeld musste der TSV Täfertingen auch im Kellerduell eine Niederlage hinnehmen. Beim bislang sieglosen Schlusslicht TSV Kriegshaber verlor man mit 0:1.

