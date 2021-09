Fußball

vor 3 Min.

Neuzugänge drängen in die Elf der Woche

Plus Kurzfristig verpflichtete Kicker erweisen sich als Verstärkungen. Welcher Verein die meisten Spieler stellt

Von Oliver Reiser

Drei Tore in einem Spiel, gehaltene Elfmeter, überragende Abwehrarbeit. Fußball ist ein Mannschaftssport, Spiel entscheidend sind jedoch oft Einzelspieler. Nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Amateuren. Die besten Kicker eines Spieltags finden sich in der „Elf der Woche“ von FuPa, dem Amateurfußballportal unserer Zeitung, wieder. Das Zusammenspiel zwischen den Vereinsverwaltern, die ihre eigenen und gegnerischen Aufstellungen erfassen können, und den FuPa-Besuchern, die mindestens zehn Stimmen pro Team abgeben müssen, ergibt die Aufstellung der Mannschaften. Wenn diese Konstellation nicht zustande kommt, gibt es keine Auswertung - so wie diesmal in der Kreisklasse Nordwest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen