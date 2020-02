18:09 Uhr

Fußball: So wehren sich Spieler und Trainer gegen den Winterspeck

Nach der Winterpause fällt es nicht allen Fußballern leicht, sich für das Training neu zu begeistern. Vor allem mit ein paar Extrakilos.

Von Günther Herdin und Oliver Reiser

Ihr Gewicht hat sie nie daran gehindert, Tore zu schießen. Ob Bremens „Kugelblitz“ Ailton oder Bayern Münchens „Kleines dickes Müller“ – sie waren von ihren Gegenspielern nur schwer zu stoppen. Auf die Waage sind die beiden Bundesliga-Goalgetter, so sagt man, nie gerne gestiegen. Gleiches gilt auch für Ali Dabestani , der während seiner aktiven Zeit oft mit dem „Bomber der Nation“ verglichen wurde.

„Ich war schon lange nicht mehr auf der Waage“, gesteht Ali Dabestani , der als Torjäger für den TSV Gersthofen , TSV Landsberg , TSV Wertingen oder TSV Meitingen serienweise ins Schwarze traf. „Schon zu meiner aktiven Zeit hatte ich 94 Kilo. Das hat mich ziemlich aufgeregt. Jetzt liegt mein Gewicht vermutlich im dreistelligen Bereich“, lacht der 40-Jährige, der vor sechs Jahren mit dem Spielen aufgehört hat. Seitdem liegen die sportlichen Aktivitäten brach. Dabei ist seine Frau TRX-Trainerin. „Sie hat es mit mir schon versucht, zumal hier mit dem eigenen Gewicht gearbeitet wird“, berichtet Dabestani. Aber: „Ich esse gerne und manchmal auch viel“, gibt der gebürtige Iraner zu. Oft komme es vor, dass er sich abends die Schokolade spart, aber am nächsten Tag den Schokoriegel dann doch verspeist. „Zur Champions League greife ich auch schon mal zu Chips“, gesteht er.

Ali Dabestani hatte noch nie mit übergewichtigen Spielern zu tun

Als Trainer hatte es Ali Dabestani noch nie mit übergewichtigen Spielern zu tun. Er hat jedoch hier die Erfahrung gemacht, dass einem topfit austrainierten Kicker zwei Kilo Übergewicht aus der Winterpause wesentlich stärker zu schaffen machen, als einem, „der von Haus aus breit ist.“ Nach der Trennung vom TSV Friedberg fehlt ihm jetzt schon etwas. „Ich werden in allernächster Zeit wieder etwas machen“, verrät er. Mehr lässt er sich dazu jedoch nicht entlocken.

Ali Dabestani Bild: Peter Kleist

Spezialist für den bekannten Jo-Jo-Effekt ist Nicolas Korselt. Der inzwischen 33-Jährige schnürte seine Fußballstiefel für den FC Gundelfingen , die SSV Höchstädt , den TSV Gersthofen. Jetzt kickt er beim TSV Wertingen II in der Kreisklasse. Sein aktuelles Gewicht schätzt Korselt auf 101 Kilogramm. Viel zu viel, um beim ersten Punktspiel am 29. März in bester Form zu sein. „Ich werde bis dahin auf 84 Kilogramm abspecken“, sagt der Vollblutstürmer den überflüssigen Pfunden einmal mehr den Kampf an. Im Advent, über Weihnachten , Neujahr und in den Wochen danach genießt Korselt seit vielen Jahren die schwäbische Küche und gönnt sich neben gut belegtem Salamibroten am Abend auch so manches Feierabendbier.

Zwei Wochen lang nur vegane Kost

„Ich bin schon ein Genussmensch“, gesteht der Wertinger. Doch damit ist für ihn seit Faschingsende Schluss. Seitdem ist Korselt wieder voll auf Fußball fixiert, hängt sich voll im Training rein und isst allenfalls noch die Hälfte. Um einigermaßen fit zu werden, wird er im März zwei Wochen lang nur vegane Kost zu sich nehmen. Die Wintervorbereitung sei angesichts seines sprunghaften Gewichts mitunter schon etwas stressig, Motivationsprobleme habe er aber deshalb nicht. Korselt : „Dafür macht mir der Fußball noch immer zu viel Spaß.“

Dass die Winter-Vorbereitung nach fast drei Monaten Pause nicht allen Akteuren leicht fällt, das hat Peter Piak auch bei seinen vorigen Trainer-Stationen in Schretzheim , Wertingen , Meitingen , Höchstädt , Gundelfingen und Pfaffenhofen erlebt. Nicht nur manches lästige Kilo nerve die Spieler, auch Nebel, Regen, Schnee und Frost seien keine Motivationshilfen. Schlechtes Wetter begleite laut Piak aber nicht nur die Fußballer, sondern die Menschen allgemein. „Wer steht denn gerne auf, wenn es draußen noch Nacht ist und betreibt Feierabendsport, wenn es schon wieder dunkel geworden ist?“, stellt er eine berechtigte Frage.

Manche nehmen schneller zu als andere

Die Übergewichtigen habe es früher durchaus gegeben, und auch heutzutage gebe es Typen, die schneller zunehmen als andere. „Der eine schaut sich ein Schnitzel mit Pommes nur an, und schon geht sein Gewicht nach oben, der andere isst zweimal Ochs am Spiel und nimmt dabei sogar noch etwas ab“, lächelt Max Mordstein, langjähriger Trainer und Funktionär des FC Paffenhofen / Untere-Zusam bei seiner überspitzten Darstellung.

Helmut Gumpp Bild: karl Aumiller





Selbst bei Eis und Schnee hatte Helmut Gumpp in seiner aktiven Zeit als Spieler nie Probleme, sich fürs Wintertraining zu motivieren. „Wir haben uns auch ohne Coach zusammengetan und gebolzt“, denkt der heute 63-Jährige an die 70er- und 80er-Jahre zurück. Nach seiner aktiven Zeit trainierte der ehemalige Torjäger des TSV Wertingen unter anderem den TSV Unterthürheim und TSV Herbertshofen. Dabei hat er festgestellt, dass sich bei immer mehr jungen Kickern die Prioritäten im Laufe der Jahre verändert haben. Da stehe in der Freizeit längst nicht mehr der Fußball an erster Stelle, sondern die Freundin, die Kumpels und so manche Festivität. Früher, so Gumpp , sei man nach einer Spielversammlung mitunter bis zwei Uhr nachts im Sportheim gesessen, heutzutage scharren die Spieler nach dem Duschen schon mit den Hufen, damit sie schnell wieder weg sein können.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ulmer Expertinnen geben Tipps für die Fastenzeit

So wecken Sportmuffel den inneren Motivationstrainer

So werden Sie Pfunde los! Oder sind Sie schon fit für den Frühling?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.





Themen folgen