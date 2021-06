Fußball

25.06.2021

Test gegen FCA-Junioren: Acht Gegentore für den TSV Gersthofen

Plus 1:8 - warum der Landesliga-Aufsteiger TSV Gersthofen gegen die Bundesliga-A-Junioren des FC Augsburg so deutlich verliert.

Von Oliver Reiser

"Das sieht unschön aus, ist aber nicht tragisch." So kommentierte Gerhard Hildmann die 1:8-Niederlage seiner Mannschaft in einem Freundschaftsspiel gegen die Bundesliga-A-Junioren des FC Augsburg. In 4 x 30 Minuten mit zwei verschiedenen Mannschaften hatte der Landesliga-Aufsteiger TSV Gersthofen gegen die bestens ausgebildeten Youngsters keine Chance. Doch so zerlegt worden, wie es das Ergebnis ausdrückt, sei man nicht: "Vier Tore resultierten aus Weitschüssen, weitere haben wir mit haarsträubenden Fehlern ermöglicht", so Hildmann.

