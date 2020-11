vor 16 Min.

Fußgänger und Radfahrer stoßen zusammen

Beim Sturz zieht sich der Radler eine Kopfverletzung zu. Er ist auf der Bachstraße im Diedorfer Ortsteil Anhausen ohne Licht unterwegs.

Eine 40-jährige Frau wollte am Mittwoch mit ihrem fünfjährigen Sohn die Bachstraße in Anhausen überqueren. Dabei übersah sie jedoch einen Radfahrer, der ohne Licht unterwegs war.

Die Frau war nach Auskunft der Polizei mit ihrem Sohn gegen 17.15 Uhr an der Bachstraße unterwegs. Beim Überqueren der Straße übersah sie den 53-jährigen Radfahrer, der schon bei Dunkelheit ohne Licht in Richtung Norden fuhr. Aufgrund einer Vollbremsung stürzte der Mann und zog sich neben Schürfwunden auch eine Kopfverletzung zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 50 Euro. (thia)

Themen folgen