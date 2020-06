Fußgänger will in Meitingen mitten in der Nacht Autos anhalten

In Meitingen rennt ein 28-jähriger Mann immer wieder auf die Straße. Die Polizei sucht nun Autofahrer, die von ihm gefährdet wurden. Bild: Alexander Kaya (Symbolfoto)