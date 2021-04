Fußtritt gegen Auto in Gersthofen oder Augsburg

Die Besitzerin eines Jaguars entdeckt eine beschädigte Tür. Als Tatort kommen zwei Möglichkeiten in Betracht.

Ärgerliche Überraschung: Die 56-jährige Jaguar-Fahrerin stellte am Samstag fest, dass die Beifahrertüre ihres grauen E-Pace, vermutlich durch einen Fußtritt, beschädigt wurde. Als Tatort kommen nach Aussage der Autobesitzerin zwei Möglichkeiten in Frage: der Selgros-Parkplatz in Gersthofen am Samstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr sowie die Färberstraße in Augsburg am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Die Polizei Zusmarshausen bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 08291/1890-0. (kar)