23.04.2019

„G’schäft is G’schäft“ in Westheim

Theatergruppe hat sich ländlich-bayerisches Stück vorgenommen

Kurz nach Ostern wird in Westheim wieder Theater gespielt. Die Theatergruppe hat sich in diesem Jahr mit „G’schäft is G’schäft“ ein ländlich bayerisches Lustspiel von Netty Berger vorgenommen. Das passiert:

„Ein bisschen Fortschritt hat noch keinem geschadet...“ Das denkt sich auch der Irlinger Simmerl, als er seiner Schwester Zenzi ein nagelneues Mountainbike zum Geburtstag schenkt. Doch es kommt, wie es kommen muss – die Jungfernfahrt endete mit einem Unfall, bei dem Zenzi das Weite sucht. Von der Dorfratschen Erna Schnappinger erfährt Zenzi dann auch prompt das ganze Ausmaß des Unfalls. Als dann der übereifrige Dorfpolizist Hugo Bringerl zum Verhör erscheint, gesteht Zenzi ihrem Bruder die ganze Wahrheit. Dieses Gespräch bleibt jedoch nicht unbemerkt. Der Tagedieb Zacharias Heugabel belauscht das Gespräch, wittert die Chance seines Lebens und erpresst beide. Doch an Ideenreichtum hat es dem Simmerl noch nie gefehlt…

Auf ein turbulentes Lustspiel darf sich das Publikum freuen. Termine für die Aufführungen sind Freitag, 26., Samstag, 27. (jeweils 20 Uhr) und Sonntag, 28. April, 18.00 Uhr. Gespielt wird im Pfarrsaal St. Nikolaus von Flüe, Von-Ritter-Straße 6. Karten gibt es im Vorverkauf beim Hofladen Böhm, Von-Rehlingen-Straße 42, Telefonnummer 0821/482107. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Das ist die Besetzung:

Simmerl Irlinger, Hofbesitzer: Manfred Gröger;

Zenzi Irlinger, seine Schwester: Julia Kannler;

Hugo Bringerl, Hauptwachtmeister: Peter Huber;

Erna Schnappinger, Dorfratschen: Simone Neubaur;

Zacharias Heugabel, Tagedieb: Michael Hollerauer;

Traudel Fischer, Stadtmädel: Annina Kießling. (AL)

