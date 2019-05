GNTM: Caroline Krüger im Interview - kommt sie heute weiter?

Plus Caroline Krüger ist bei „Germany’s next Topmodel“ mit dabei. Zum Shooting kam sie nach Gersthofen. Im Interview verrät sie, wie es hinter den Kulissen abläuft.

Die „Germany's next Topmodel“ (GNTM) -Teilnehmerin Caroline Krüger war zu Gast bei Ingo Dumreicher in Neusäß. Eine der Top 7 Kandidatinnen der diesjährigen Staffel besuchte den Fotografen in seinem Gersthofer Atelier und blieb zwei Nächte bei der Familie. Die 21-Jährige aus Cuxhaven ist eine hübsche, lebensfrohe und positive junge Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht.

Was hast du vor GNTM gemacht und seit wann modelst Du?

Caro: Seit 2017 studiere ich in Bremerhaven BWL International Management und mit dem Modeln habe ich im Dezember 2017 angefangen. Ein Fotograf hat mich auf Facebook angeschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, Fotos zu machen. Dann kam Instagram dazu. Im Jahr darauf hatte ich pro Monat meistens zwei Shootings. Ich wollte meine Ideen verwirklichen und hatte großen Spaß daran.

Was sind deine Hobbys? Und wie hältst du dich fit?

Caro: Ich war zehn Jahre lang Leistungsschwimmerin. Seit meinem sechsten Lebensjahr war ich jeden Tag zwei Stunden im Wasser und am Wochenende auf Wettkämpfen. Irgendwann wurde mir das zu viel. Mit 18 habe ich komplett aufgehört und mich im Fitnessstudio angemeldet. Vor GNTM war ich fünfmal die Woche beim Sport. Zurzeit schaffe ich das nicht mehr. Außerdem liebe ich Tanzen. Wenn ich am Set bin, brauche ich Musik und dann kann ich nicht mehr still halten.

Germany´s next Topmodel Teilnehmerin Caroline Krüger im Porträt am Gersthofer Bahnhof Bild: Marcus Merk

Hältst Du auch eine bestimmte Diät ein, um die Figur zu halten?

Caro: Um fit zu bleiben, ernähre ich mich gesund. Ich liebe Gemüse, Fisch, Nüsse und Beeren, dafür wenig Nudeln und kein Fast Food, fast kein Alkohol und ich rauche nicht.

Wie bist du zu GNTM gekommen?

Caro: Ich habe im Januar in Hannover Freunde besucht und habe einfach am Casting teilgenommen. Als mich dann meine Freundin mit der Karte von Heidi überrascht hat, dass ich dabei bin, habe ich es erst nicht glauben können. Auf jeden Fall würde ich es wieder machen.

Bis auf das Finale ist die Staffel abgedreht. Du weißt vor der Ausstrahlung am Donnerstagabend nicht, was gezeigt wird. Bist du zufrieden, mit dem was du siehst?

Caro: Ich hätte nichts anders gemacht. Es wurde leider vieles weggelassen. Die Teilnehmerinnen werden in eine Rolle gesteckt, indem bestimmte Szenen gezeigt werden. Von mir wurde vieles nicht gezeigt, was mich interessanter dargestellt hätte. Das ist etwas schade, aber ändern kann ich das nicht. Ich will mit Leistung überzeugen.

Hast du noch Kontakt zu anderen Kandidatinnen?

Caro: Ja, wir haben eine WhatsApp - Gruppe. Donnerstagabend, wenn die Sendung gezeigt wird, tauschen wir uns immer aus. Mit Sayana und Simone habe ich noch den meisten Kontakt. Ich freue mich schon sehr auf das Finale in Düsseldorf.

Was ist dein Ziel? Wie geht es dann weiter nach dem Finale am 23. Mai?

Caro: Auf jeden Fall will ich noch viele Fotos machen und Erfahrungen sammeln. Ich habe Riesenspaß am Modeln. Außerdem will ich irgendwann für einen Monat mit dem Rucksack durch Thailand – alleine.

Germany´s next Topmodel Teilnehmerin Caroline Krüger wird in Gersthofen von Fotograf Ingo Dumreicher in Szene gesetzt. Bild: Marcus Merk

Du bist zu Gast beim Fotografen Ingo Dumreicher – wie ist der Kontakt entstanden?

Caro: Über Instagram. Wir haben gegenseitig unsere Fotos gut gefunden und haben uns dann geschrieben. Auf eine kurze Nachricht von mir zu seinen Bildern, hat Ingo mich zu sich nach Gersthofen ins Studio eingeladen. So konnte ich von einem Interviewtermin in München direkt den Zug nach Augsburg nehmen. Das hat sich wunderbar ergeben.

Was habt ihr genau geplant für die Fotos?

Caro: Wir haben uns nicht vorbereitet. Ich bin kreativ, mache einfach und probiere viel aus. Wir haben an unterschiedlichen Locations fotografiert und sind beide total zufrieden mit dem Ergebnis.

Kannst du Mädchen, die zukünftig bei GNTM teilnehmen möchten, noch einen Tipp geben?

Caro: Wenn sie in den Spiegel kucken, mit sich selbst zufrieden und im Reinen sind, dann ist das eine wirklich tolle Erfahrung.

Am Donnerstag bist du im Shootout mit Sarah? Findest du das berechtigt?

Caro: Eigentlich nicht. Ich habe immer mit guter Leistung überzeugt, war konstant gut und habe nie schlechte Kritik bekommen. Aber, es kann eben nur eine werden. Daher musste ich mich beim Shootout richtig ins Zeug legen. (Sie lacht)

Ingo, wie war das Shooting mit Caro? Wie ist sie als Model?

Ingo Dumreicher: Caro ist zauberhaft. Dass ihre Modelqualitäten unbestritten vorhanden sind, hat sie bei GNTM mehrfach unter Beweis gestellt. Caro hat viele eigene Ideen und bringt sich perfekt ein.

Wie ist Caro als Privatperson? Sie hat ja bei Euch übernachtet.

Ingo Dumreicher: Caro ist entgegen dem von GNTM vermittelten Bild eine unglaublich quirlige, lebensfrohe und äußerst positiv eingestellte Persönlichkeit. Ihr Optimismus steckt sofort an und ihre liebenswerte und herzliche Art begeistert direkt. Sie sieht in allen Dingen das Gute und kennt weder Neid noch Missgunst. Über die anderen Teilnehmerinnen hat sie kein schlechtes Wort verloren. Ich finde ihre Einstellung absolut vorbildlich. (AL)

Simone in Panik - Tatjana muss gehen: So lief die vergangene Sendung von GNTM.