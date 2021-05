Unfall: 67-Jährige nimmt in Gabelbach einem Oldtimer die Vorfahrt

Eine Frau achtet nicht auf das Vorfahrtszeichen und kollidiert mit einem Pontiac. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Trotz einer Vollbremsung hat ein 33-jähriger Autofahrer einen Zusammenstoß in Gabelbach nicht mehr verhindern können. Eine 67-Jährige hatte ihm die Vorfahrt genommen. Die Frau war laut Polizei am Mittwoch mit ihrem Toyota auf der Kreisstraße A4 von Gabelbach in Richtung Staatsstraße 2027 unterwegs.

An der Einmündung übersah sie trotz des "Vorfahrt achten"-Zeichens einen aus Richtung Zusmarshausen kommenden Pontiac-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge trotz einer Vollbremsung des 33-Jährigen, dessen Oldtimer sich durch die Wucht des Aufpralls noch um die eigene Achse drehte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 14.000 Euro. (thia)

