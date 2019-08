vor 35 Min.

Gabis rollender Supermarkt erfreut ganz Stadtbergen

Von Batterien bis Bananen – es gibt wohl nichts, was Gabi Fröschle in ihrem rollenden Supermarkt nicht zu bieten hat.

Plus Bei Gabi Fröschle gibt es an jedem Freitag in Stadtbergen alles Nötige zu kaufen – auch exotische Waren. Und nach Ladenschluss ist längst noch nicht Feierabend.

Von Thomas Hack

Jeden Freitagnachmittag gegen 14 Uhr ist in Stadtbergen ein ungewöhnliches Schauspiel zu beobachten: Direkt vor der Dr. Georg Frank-Altenhilfe-Stiftung wird ein komplettes Warenhaus inklusive Obstständen, Haushaltswarenbereich, Frischetheke, Backstube, Süßigkeitenabteilung, Drogerie und Getränkemarkt aufgebaut - doch das Ganze ist nur fünf Quadratmeter groß und hat auch nur eine einzige Mitarbeiterin.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen