Der Kreis Augsburg schließt sein Impfzentrum in Gablingen bald

Die veränderte Impfstrategie der Staatsregierung gegen Corona hat Folgen. Im Kreis Augsburg soll nur das Impfzentrum in Bobingen bestehen bleiben. Aber auch das wird kleiner.

Das Impfzentrum in Gablingen bei Gersthofen schließt zum 30. September. Das hat das Landratsamt in Augsburg am Dienstag angekündigt. Die Einrichtung in Bobingen bleibt dagegen geöffnet. Auslöser für diese Entwicklung ist nach Angaben der Behörde die eine Neuausrichtung der Impfstrategie, welche die Staatsregierung in München beschlossen hat.

Künftig soll das Impfangebot in Arztpraxen und bei Betriebsärztinnen und -ärzten Vorrang vor dem staatlichen Angebot haben. Die örtlichen Impfzentren, deren Betrieb im Landkreis rund 2,2 Millionen Euro im Monat kostet, werden deshalb schwerpunktmäßig über die dort angegliederten mobilen Teams agieren, während die stationären Impfkapazitäten deutlich verringert werden. Gleichzeitig soll für die Zentren ein Stand-by-Betrieb als Rückfalloption aufrechterhalten werden, damit im Falle des Falles schnell viele Menschen geimpft werden können.

Impfzentrum in Gablingen schließt am 30. September

Für die Zukunft der Impfzentren im Landkreis Augsburg bedeutet das laut Landratsamt konkret: Im stationären Impfzentrum in Gablingen-Siedlung wird der Betrieb zum 30. September eingestellt. Das Impfzentrum in Gablingen hatte den operativen Betrieb mit der Lieferung der ersten Impfdosen an den Landkreis am 27. Dezember 2020 aufgenommen. Bis heute wurden am Standort Gablingen insgesamt rund 81.500 Impfungen vorgenommen, weitere 12.600 über die mobilen Teams, die bislang an das Gablinger Zentrum angedockt waren.

17 Bilder So sieht das Corona-Impfzentrum in Gablingen aus Foto: Andreas Lode

So geht es im Impfzentrum in Bobingen weiter

Das zweite Impfzentrum im Landkreis Augsburg in der Stadt Bobingen bleibt fortan als einziges staatliches Impfzentrum im Landkreis Augsburg bestehen, reduziert jedoch ab dem 1. Oktober signifikant seine Kapazitäten: Wie der Freistaat Bayern angeordnet hat, soll die von dem Impfzentrum Bobingen gewährleistete Kapazität künftig täglich 400 Impfungen betragen. "Diese Impfungen werden an vier Tagen je Woche durch die mobilen Teams vorgenommen, die ab Oktober an das Bobinger Impfzentrum angegliedert sein werden", so Landrat Martin Sailer (CSU).

Zudem werden an einzelnen Wochentagen, die noch festgelegt werden, Impfsprechstunden im Bobinger Impfzentrum angeboten, bei denen stationäre Impfungen im bisherigen Stil durchgeführt werden. An den Wochenenden wird das Impfzentrum nicht betrieben. Den Vorgaben des Bayerischen Staatministeriums für Gesundheit und Pflege entsprechend, soll es im Bedarfsfall möglich sein, die Kapazitäten des Impfzentrums in Bobingen und der mobilen Teams innerhalb von vier Wochen auf 1300 Impfvorgänge pro Tag zu erweitern.

Lesen Sie dazu auch

Weiterhin wird auch bei Vor-Ort-Aktionen im Landkreis Augsburg geimpft

Auch weiterhin besteht für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich kosten- und terminfrei bei einer der Vor-Ort-Impfaktionen im Landkreisgebiet impfen zu lassen. Eine aktuelle Übersicht über alle anberaumten Termine ist unter www.landkreis-augsburg.de/corona-impfaktion zu finden. Unter anderem steht ein mobiles Impfteam täglich (außer sonntags) auf dem Ikea-Parkplatz in Gersthofen bereit. (AZ)