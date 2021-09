Gablingen

Edeka-Schließung: Gablinger Direktvermarkter verweisen auf ihre Angebote

Plus Der Gablinger Edeka-Markt soll Ende September schließen. Wie es weitergeht, steht noch nicht fest. Wie Betreiber örtlicher Hofläden das Thema sehen.

Von Gerald Lindner

Der einzige Supermarkt in der Gemeinde Gablingen soll am 24. September seine Pforten schließen. Ob es einen Nachfolger gibt, steht noch nicht fest. Die örtlichen Direktvermarkter und Hofladen-Betreiber wollen teilweise in die Bresche springen. Und auch Bürgermeisterin Karina Ruf sucht nach einer Lösung. Doch dies gestaltet sich gar nicht so leicht.

